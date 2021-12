Valtteri Bottas heeft inmiddels twee 2022-auto’s in de simulator geprobeerd en is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe generatie bolides ondanks de regelrevolutie nou ook weer niet compleet anders is dan wat de heren coureurs van de laatste jaren gewend zijn.

Bottas heeft zowel de 2022-auto van zijn oude team Mercedes als nieuwe werkgever Alfa Romeo virtueel aan de tand gevoeld, en van een wereld van verschil met 2021 wil hij in gesprek met Motorsport niet spreken. “Het voelt wel of de auto’s iets minder downforce hebben”, vertelt hij. “Maar over het algemeen was het ook weer niet heel anders. In de simulator niet, althans”, geeft hij toe dat de digitale wereld natuurlijk kan verschillen met de praktijk.

Lees ook: Domenicali over nieuwe regels: ‘Gat wordt sneller gedicht bij dominantie’

“Je kan in de simulator immers niet simuleren hoe het is om andere auto’s te volgen”, stipt hij aan. Juist dat is iets dat beter zou moeten gaan met de 2022-auto’s. Qua downforce zijn deze deels gebaseerd rond een soort ground effect. De auto’s genereren een groter deel van hun downforce met de vloer en diffuser en minder met de vleugels en andere aerodynamische onderdelen op het bodywork. Tevens zou er minder turbulente lucht van de auto’s af moeten komen.

Snel meer downforce

Wat Bottas wel herhaalt, is dat de 2022-auto’s iets minder totale downforce hebben. “Al zal dat nog wel veranderen”, vermoedt de Fin, verwijzend naar hoe de teams altijd naar meer downforce op zoek zijn en de ontwikkelingswedloop fel zal zijn met de nieuwe auto’s. Waar eerst werd gedacht dat de 2022-bolides in het begin enkele seconden per ronde trager zouden zijn dan de 2021-exemplaren, gaat de Formule 1 er nu vanuit dat dit slechts een halve seconde zal zijn.

Lees ook: ‘Nieuwe generatie F1-auto’s sneller dan gedacht’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.