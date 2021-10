De nieuwe generatie Formule 1-auto’s, die vanaf 2022 in actie komt, zal mogelijk niet zo langzaam zijn als verwacht. Chief technical officer van de Formule 1, Pat Symonds, verwacht namelijk dat de auto’s niet enkele seconden per ronde, maar misschien een halve seconde per ronde langzamer zullen zijn ten opzichte van dit jaar.

Volgend jaar zullen de Formule 1-bolides volledig transformeren. De auto’s worden ‘simpeler’ gemaakt zodat ze minder turbulentie veroorzaken waardoor de coureurs vandaag de dag zo’n moeite hebben om achter een concurrent te rijden. De ontwerpers hebben stukken minder vrijheid om creatief om te springen met de regels en dat zou ervoor moeten zorgen dat de teams wat dichter bij elkaar brengen en dus meer spanning en spektakel creëren. Dat klinkt dus allemaal over het algemeen positief, maar voor de coureurs zou het slechter nieuws zijn. De auto’s zouden namelijk door alle aanpassingen een stuk langzamer zijn. Dat verschil werd geschat op zo’n vier tot vijf seconden per ronde, wat dus een enorme stap terug zou zijn. Maar zo erg hoeft het niet te zijn, stelt Pat Symonds, de chief technical officer van de Formule 1.

“We verwachten dat de nieuwe auto’s aan het begin van het seizoen gemiddeld slechts een halve seconde per ronde langzamer zijn dan de huidige”, zegt Symonds in gesprek met Auto, Motor und Sport. “En tegen het einde van het seizoen kunnen ze op hetzelfde niveau zitten. Ik zeg ‘kan’, omdat we nog niet weten welk ontwikkelingstempo deze regelgeving toelaat.”

Nieuwe regels bieden natuurlijk kansen voor teams om mazen in de wet te vinden, wat voor Symonds ook nog altijd de grootste angst is. “Onze grootste angst is dat iemand erin zal slagen om de vuile lucht die door het voorste deel van de auto wordt gecreëerd langs de buitenkant van de auto te leiden. Dat zorgt voor problemen voor degene die achterop rijdt. Ons plan is om de vuile lucht in de voorwielen te brengen en op een gegeven moment naar boven te leiden. Alles moet zich aan dit idee onderwerpen”, aldus Symonds.