Zeventien zeges, tot zover reikte de teller voor Red Bull in het 22 races tellende successeizoen 2022. Een ongekend aantal, weet ook teambaas Christian Horner: “Het zou me verrassen als we volgend jaar weer zoveel races winnen.”

Dat komt, zo legt Horner uit in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine, omdat het veld in de jaren na een grote reglementswijziging vaak weer dichter bij elkaar komt. Volgens Horner gaat dat nu ‘natuurlijk’ ook weer gebeuren. “We weten dat de rest eraan komt”, verwacht hij zodoende ook. “Maar we moeten gewoon proberen hen voor te blijven.”

“We hebben een geweldig team, met geweldige coureurs en zijn enorm gemotiveerd”, zo haalt hij aan, “maar ja, het zal competitiever worden. Het zou me verrassen als we volgend jaar weer zeventien races winnen”, erkent hij. “We gaan het zien.”

Herhaling van succesjaren?

Verstappen pakte in 2021 zijn eerste wereldtitel en in 2022 volgde ‘de dubbel’: de tweede rijderstitel van Verstappen ging dit jaar namelijk gepaard met de constructeurstitel voor Red Bull. Het roept de vraag op of Red Bull het succes van de jaren 2010-2013 kan herhalen, toen het viermaal op rij de dubbel won.

“Ik kijk nooit te ver vooruit”, reageert Horner op de vraag of hij momenteel eenzelfde soort momentum ziet bij Red Bull. Dat gezegd hebbende, weet hij wel dat hij in Verstappen een coureur in de auto heeft zitten aan wie het absoluut niet zal liggen.

“Max is voor mij op dit moment dé coureur die er met kop en schouders bovenuit steekt in de Formule 1. Ik denk dat hij nog heel veel meer kan bereiken als we hem een een auto kunnen geven die bij zijn talenten past.”

In de FORMULE 1-special ‘Het jaar van Max’ lees je het complete interview met Christian Horner. Aan bod komt onder meer welke rol Max Verstappen in het team speelt, hoe het is om met de Nederlander te werken en of alle soaps wat van de glans van het succes hebben gehaald. ‘Het jaar van Max’ ligt nu in de winkel of is hieronder te bestellen – met gratis verzending binnen Nederland!