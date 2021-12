Formule 1-baas Stefano Domenicali is ervan overtuigd dat de nieuwe regels voor 2022 ervoor zullen zorgen dat teams makkelijker het gat kunnen dichten naar teams die een stuk sterker aan het seizoen beginnen.

In 2022 vindt de eerste grote regelrevolutie plaats sinds 2014. De auto’s worden op meerdere vlakken flink aangepast om het racen te verbeteren. Met name de vuile lucht zou door de nieuwe aerodynamica minder effect moeten hebben. Door die vuile lucht is het voor coureurs lastig om achter een concurrent te rijden en daardoor zijn weinig echte inhaalacties mogelijk. Daar komt bij dat de teams minder creatieve ruimte krijgen bij bepaalde onderdelen.

Ondanks alle regels bestaat er natuurlijk een kans dat een van de teams een maas in de wet heeft gevonden en, net als Mercedes in 2014, aan een dominante reeks begint. Meerdere teams hebben al vroeg dit seizoen de focus naar 2022 verlegd en het is dus maar de vraag wie de nieuwe regels het beste heeft geïnterpreteerd. Mocht er een team zijn dat een groot voordeel heeft ten opzichte van de rest, dan zou het volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali wel makkelijker moeten zijn voor de andere teams om dat gat te dichten.

“Het is duidelijk dat de verschillen tussen de auto’s in een seizoen met nieuwe regels en het budgetplafond groter kunnen zijn dan je zou verwachten”, zegt Domenicali tegen de Italiaanse Motorsport.com. “Maar ik ben er ook zeker van dat de beperkingen die aan de nieuwe regels zijn gekoppeld ervoor zorgen dat het gat sneller zal worden gedicht als er deze verschillen zijn.”

Teams zijn nu vooral in de simulator hard aan het werk voor de start van het nieuwe seizoen. In februari mogen de coureurs voor het eerst de baan op met de echte bolide tijdens de wintertests in Barcelona. Twee weken later volgen nog eens drie testdagen; die vinden plaats in Bahrein, het toneel van de eerste race van het seizoen.

