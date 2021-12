Met de nieuwe regels hopen alle teams in 2022 uiteraard een stap vooruit te zetten, maar bij Ferrari temperen ze de verwachtingen dat ze weer mee zullen doen om de zeges. Voor teambaas Mattia Binotto is het belangrijker dat de Italiaanse renstal groeit ten opzichte van dit jaar.

Na een dramatisch 2020 klom Ferrari dit jaar weer uit het dal. Zeges kwamen er nog niet, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz scoorden goede punten en stonden af en toe op het podium en bezorgden Ferrari maar liefst 323,5 punten. Dat leverde de Scuderia de derde plek bij de constructeurs op en het liet ook direct de vooruitgang van het legendarische team zien. Vorig jaar eindigde Ferrari namelijk slechts zesde met 131 punten na zeventien races.

Ferrari heeft zich met name in de laatste races weer meer regelmatig aan de top laten zien. Toch tempert teambaas Mattia Binotto de verwachtingen voor 2022, wanneer de teams te maken krijgen met de nieuwe technische regels. Die moeten het racen verbeteren, maar het is ook maar de vraag wie het meeste uit deze regels kan halen.

“We hebben veel energie gestoken in 2022, dat was voor ons een noodzaak”, zegt Binotto. “Als we dat niet hadden gedaan, dan zou het lastig zijn om een goede of competitieve auto te hebben in 2022. Het was voor ons dus een noodzaak. Geeft het ons het volste vertrouwen? Nee, we kunnen er niet zeker van zijn. We hebben geen referentiepunten van de rest.”

“Wat we wel weten, is dat we er alles aan hebben gedaan”, vervolgt Binotto. “Wat we ook bereiken, dat is het beste resultaat van teamwerk. En dat is belangrijk voor ons.” Binotto ziet, net als de andere teams, de nieuwe regels als een goede kans om stappen vooruit te zetten. “Het zal belangrijk zijn voor ons om te blijven groeien”, benadrukt Binotto. “En natuurlijk om het gat naar onze concurrenten te dichten. De nieuwe regels bieden nieuwe mogelijkheden. We hopen competitief te zijn, dat betekent voor mij dat we in de positie moeten zitten om races te winnen.”

“Betekent dat dat we kunnen vechten om het kampioenschap? Als ik kijk naar de stand van zaken vandaag, dan is het gat nog steeds groot. Maar het hoort bij het DNA van Ferrari. Het is belangrijk dat we op zijn minst in sommige races voor de pole en de zege kunnen gaan. Dat is het simpele gevolg van continu groeien en verbeteren. Ik zou teleurgesteld zijn als we niet verbeteren ten opzichte van dit jaar”, besluit Binotto.”

