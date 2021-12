Ferrari heeft als eerste team bij benadering aangegeven wanneer het de nieuwe wagen voor het Formule 1-seizoen 2022 zal onthullen.

De Formule 1 ondergaat komend seizoen een ingrijpende make-over: om het inhalen te bevorderen heeft de FIA besloten om de aerodynamica grondig aan te passen en dat heeft er toe geleid dat de teams hun wagens van de grond af aan opnieuw hebben moeten ontwerpen en ontwikkelen. De nieuwe generatie auto’s komt voor het eerst in actie tijdens de wintertest in Barcelona, van 21 tot en met 25 februari 2022.

Ferrari zal kort daarvoor de nieuwe auto onthullen, heeft teambaas Mattia Binotto laten weten. “De auto zal midden februari worden gepresenteerd, maar we hebben de [precieze] datum nog niet bepaald. Van 16 tot 18 februari: dat zal de datum zijn, maar dat is iets wat in de komende weken verder zal worden afgerond.”







FIA

Binotto is tevreden over de voortgang van de werkzaamheden in Maranello. Alles verloopt ‘volgens plan’, maar makkelijk is het niet, aldus Binotto. “We weten dat we geen referenties hebben ten opzichte van de anderen, de concurrentie. Dat is het lastigste, we hebben geen idee wat de anderen aan het doen zijn. Maar het is belangrijk voor mij om te weten dat we onze doelstellingen bereiken en dat het volgens plan verloopt. We weten dat de verandering in het reglement een grote kans is. Voor ons is het een kans.” Hoe de nieuwe Ferrari zal gaan heten, wilde Binotto nog niet kwijt.

Oude, nieuwe sponsor

Ferrari kondigde in aanloop naar het nieuwe seizoen al één nieuwe sponsor aan. Het logo van de Spaanse bank Santander zal vanaf 2022 op de rode wagens uit Maranello te zien zijn. De twee partijen zijn geen onbekenden van elkaar: van 2010 tot 2017 was Santander ook al geldschieter van de Scuderia. Met het aantrekken van Santander lijkt Ferrari te willen voorsorteren op een mogelijk vertrek van Philip Morris dat tientallen jaren lang een van de grote sponsoren van de Italiaanse renstal was.