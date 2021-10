Ferrari-teambaas Mattia Binotto is van plan om meerdere races dit seizoen over te slaan om in de fabriek in Maranello aan de slag te gaan. De Italiaan kan zich daar beter focussen op het seizoen 2022, al blijft hij in de raceweekenden wel in contact met het team.

Binotto sloeg vorig jaar ook al enkele races over aan het einde van het seizoen om zo het team in Maranello bij te staan. Zijn taken langs de baan werden toen overgenomen door Laurent Mekies en dat zal ook dit jaar nog enkele keren gebeuren. Binotto was al afwezig in Turkije en is van plan om nog minstens twee races over te slaan om in Italië te blijven om de ontwikkeling van de bolide voor 2022 te overzien.

“Dit was een van de races waarbij het mijn doel was om thuis te blijven”, zei Binotto. “Natuurlijk is de kalender al een paar keer veranderd sinds het begin, dus ik heb mijn plannen een beetje moeten wijzigen, maar Turkije was een van die races. Ik zal nog minstens twee races overslaan voor het einde van het seizoen. Voorlopig is het mijn plan om Mexico en Brazilië te missen.”

Foto: BSR Agency

“De reden daarvoor is, zoals je jezelf misschien wel kunt voorstellen, dat Mexico en Brazilië overzeese races zijn”, vervolgt Binotto. “Het is een lange reis terwijl er in Maranello genoeg te doen is. We hebben een heel team te overzien, zowel voor het chassis als de krachtbron, en dan hebben we nog de hele organisatie. We bevinden ons in een kritieke fase voor 2022, de tijd begint te dringen.”

Dat Binotto de overzeese races zou missen betekent dus dat hij het team vanuit de fabriek kan helpen voor 2022, maar de Italiaan blijft in de raceweekenden wel in contact met het team. “Op de donderdag en vrijdag zit ik in mijn kantoor, dan kan ik me meer focussen op wat er hier in Maranello gebeurt. Op zaterdag en zondag ben ik volledig toegewijd aan het raceweekend. Ik mis de netwerken in de paddock, maar Laurent Mekies doet het geweldig”, aldus de Italiaan, die lovend is over de Fransman die de taken van hem overneemt aan de pitmuur.

“Ik ben blij met de manier waarop hij het team leidt als ik er niet ben. Mij is verteld dat de vlucht naar Istanbul erg hobbelig was, dus ik ben blij dat ik die heb overgeslagen”, grapt Binotto.