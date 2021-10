Ferrari deed afgelopen weekend prima zaken in de strijd om de derde plaats in het F1-constructeurskampioenschap. De vierde en achtste plaats van Charles Leclerc en Carlos Sainz op Istanbul Park bezorgden de Italiaanse stal zestien punten, waar concurrent McLaren slechts zes punten kon bijschrijven.

De dubbele puntenfinish komt volgens teambaas Mattia Binotto volledig op het conto van het nieuwe hybride systeem waar Leclerc al in Sotsji gebruik van kon maken, maar dat in Turkije ook beschikbaar was voor Sainz. Die moest daarvoor wel een gridstraf ondergaan, maar reed vanaf de negentiende startplek naar een uitstekende achtste plaats. Leclerc was minder fortuinlijk. De Monegask klokte de vierde tijd in de kwalificatie, maar mocht de race door de gridstraf van Lewis Hamilton op de derde plaats starten. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de finish.

Lees ook: Leclerc heeft geen spijt van bandengok: ‘Waren vrij zeker van die keuze’

Volgens teambaas Mattia Binotto was Leclerc echter veel lager geëindigd als hij niet over de nieuwe specificatie van het hybride systeem had beschikt. “Het geeft ons een klein voordeel”, zei Binotto na afloop van de race. “Ik kan het niet helemaal op rondetijden inschatten, want het is afhankelijk van het circuit. Maar het geeft ons zeker een voordeel. Als ik naar de kwalificatie van Charles [Leclerc] kijk dan had hij de op drie na snelste rondetijd. En achter hem zat het heel dicht bij elkaar. Ik ben er vrij zeker van dat hij zonder die specificatie een paar posities zou hebben verloren.”

Binotto voegde eraan toe dat Ferrari er bewust voor heeft gekozen om wat risico’s te nemen bij de invoering van het nieuwe hybride systeem. Hoewel het team heeft overwogen om het pas volgend seizoen samen met een compleet nieuwe krachtbron te introduceren, wilden de Italianen het dit jaar al testen. “We hebben al eerder gezegd toen we het [nieuwe systeem] in Sotsji bij Charles introduceerden: het eerste doel is om er met het oog op 2022 ervaring mee op te doen. Daarom hebben we het zo snel mogelijk ingevoerd. We hebben geprobeerd het te versnellen en hebben daarbij ook wat risico’s genomen”, erkende Binotto. “Maar voor ons is het duidelijk dat we er op het circuit meters mee moeten maken voordat in 2022 de krachtbronnen bevroren zullen worden.”

Binotto: ‘Derde plek bij de constructeurs nieuwe doel’

De achterstand van Ferrari op McLaren in het constructeurskampioenschap bedraagt na Turkije nog maar 7,5 punten. Met nog zes races te gaan is de derde plaats achter Red Bull en Mercedes dan ook het nieuwe doel voor Binotto en Ferrari. “Het zou geweldig zijn om derde te worden. Dus ja, we zijn vast van plan om daar te eindigen.”