Charles Leclerc zegt geen spijt te hebben van zijn keuze om lange tijd door te rijden op de intermediates in de Turkse Grand Prix. Leclerc betwijfelt bovendien of hij een beter resultaat had behaald als hij géén pitstop had gemaakt.

Leclerc lag na de pitstops van de top drie plots aan de leiding van de Turkse Grand Prix. Met nog iets meer dan tien ronden te gaan vroeg de Monegask aan zijn team of het mogelijk zou zijn om de race op dat ene setje intermediates uit te rijden. Hij hoopte op die manier dus op verrassende wijze de race te winnen, maar verloor veel tijd ten opzichte van de coureurs die wel naar nieuwe intermediates waren gegaan. Uiteindelijk besloot hij alsnog om naar binnen te komen en eindigde hij als vierde.

Foto: BSR Agency

“Ik had alle informatie die ik nodig had op dat moment”, blikt Leclerc terug op zijn race. “Toen Valtteri zijn pitstop had gemaakt vroeg ik vaak op de boordradio wat zijn rondetijden op nieuwe intermediates waren. De eerste vijf of zes ronden waren vergelijkbaar, dus voor mij was het duidelijk dat het niet zomaar een gok was. We waren allemaal vrij zeker van die keuze.”

“Maar het was best een vreemde race, met nieuwe intermediates voor zes of zeven ronden”, vervolgt Leclerc. “Ze gingen door een grainingfase en als die eenmaal voorbij was, had je opnieuw meer snelheid. Dat is in principe wat er is gebeurd, dus geen spijt van mijn kant”, aldus Leclerc.

Leclerc betwijfelt of hij een beter resultaat had behaald als hij géén pitstop had gemaakt. “Het was erg, erg lastig geweest zonder een pitstop”, zegt de Monegask. “De achterbanden waren erg lastig om onder controle te houden in de laatste vier ronden voordat ik mijn pitstop maken. Dat is ook waarom we de pitstop maakten. Ik had moeite met de achterbanden en daardoor maakte ik fouten. Ik denk niet dat we een beter resultaat konden hebben dan waar we met de pitstop eindigden”, besluit hij.