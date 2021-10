FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de Grand Prix van Turkije, waar Valtteri Bottas na een jaar een einde maakte aan zijn winstdroogte en Max Verstappen opnieuw de leiding in het kampioenschap overnam van Lewis Hamilton, die als vijfde over de streep kwam.

Sky Sports F1

Bij het Britse Sky Sports F1 is er uiteraard veel aandacht voor de inhaalrace van Hamilton én die ene late pitstop die hij maakte, maar ook teamgenoot Valtteri Bottas, die de regenrace op zijn naam schreef, staat even in de schijnwerpers. “Het was geen gemakkelijk seizoen voor Bottas zonder een overwinning in de eerste vijftien races, terwijl hij ook te horen kreeg dat hij aan het einde van het jaar vervangen zou worden. Maar de Finse coureur liet dat allemaal achter zich met een geslaagde en vrijwel foutloze vertoning in omstandigheden waar hij het af en toe moeilijk mee heeft.”

“Ook Verstappen kan tevreden zijn met zijn race. Hoewel we niet echt zijn gebruikelijke heldendaden in de natte omstandigheden hebben gezien, was het indrukwekkend aangezien Red Bull bij lange na niet het tempo van Mercedes had in Istanbul Park”, oordelen ze bij Sky Sports F1 over de race van de Nederlander. Maar uiteindelijk draait het ook om de inhaalrace van Hamilton, die vanaf de elfde plaats moest komen na een gridstraf vanwege een nieuwe verbrandingsmotor. “Het belangrijkste gespreksonderwerp aan het einde van de race werd echter geleverd door Hamilton en Mercedes.”

“Hamilton had zich knap herpakt nadat hij als elfde was gestart. Hij maakte in de eerste ronde een plaats goed en passeerde Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Lando Norris en Gasly vrij gemakkelijk. Vervolgens moest hij het opnemen tegen Pérez, die dit keer het onderspit delfde hoewel hij op podiumkoers lag na zijn pitstop. Mercedes riep Hamilton er echter al snel bij.” Na die late pitstop verloor Hamilton zicht op het podium en moest hij zelfs voor zijn vijfde plaats vrezen omdat Pierre Gasly en Lando Norris begonnen aan te dringen, maar uiteindelijk kwam hij nog als vijfde over de streep.

La Gazzetta dello Sport

“Mercedes had een goede Bottas nodig om de schade van het wisselen van de verbrandingsmotor van Hamiltons auto te beperken”, schrijven ze bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “En Valtteri stelde niet teleur. Op zaterdag wist hij in de kwalificatie voor Verstappen te eindigen en vandaag hield hij de Nederlander van Red Bull, die er nooit in slaagde het tempo te vinden om dichtbij te komen en voor de overwinning te vechten, steeds achter zich. Maar Verstappen kan toch glimlachen, want Hamiltons comeback vanaf de elfde plaats stopte op de vijfde plaats en hij eindigde achter Pérez en de Ferrari van een vechtende Charles Leclerc. Voor Max is dat acht punten meer dan zijn directe rivaal en de leiding in het kampioenschap is heroverd.”

Naast de aandacht voor wat er in het kampioenschap gebeurde besteden ze in Italië uiteraard ook wat meer tijd aan de verrichtingen van Ferrari, dat een prima dag kende met de vierde plaats voor Leclerc en de achtste plaats voor Carlos Sainz, die als negentiende van start ging nadat hij een nieuwe krachtbron had gekregen. “Ferrari kan in ieder geval glimlachen, want de nieuwe power unit bleek een goede stap voorwaarts, zoals ook bleek uit de achtste plaats van Sainz, die een prachtige comeback had vanaf de laatste rij, met enkele adembenemende inhaalacties zoals die op Russell en Vettel.”

Marca

“Valtteri Bottas leverde de beste prestatie van zijn vijf jaar bij Mercedes”, oordeelt het Spaanse Marca, dat duidelijk onder de indruk is van de race van de Fin, die zijn tiende zege behaalde onder de natte omstandigheden. Juist dat maakt deze race tot zijn beste race, menen zij. “Hij behaalde een onbetwiste overwinning in omstandigheden waarin hij nooit echt uitblonk en hield Max Verstappen van zich af om de zege te pakken.”

Omdat Hamilton als vijfde over de streep kwam, ging de leiding dus weer naar Verstappen. “Hij heeft nu zes punten voorsprong op de zevenvoudig kampioen, wat een gevecht tot het einde van het seizoen inluidt”, aldus Marca.

Waar dus veel aandacht is voor Hamilton en Verstappen vanwege hun titelstrijd, gaat er bij Marca ook nog speciale aandacht uit naar hun teamgenoten, die de twee coureurs dit seizoen proberen te helpen. Zij speelden zondag volgens hen een hoofdrol met de eerste en derde plaats. “Bottas maakte eindelijk een goede start en bleef overeind tegen een Verstappen die tevergeefs op hem probeerde te jagen. Zonder zijn geweldige optreden zou Max nu veertien punten voorsprong hebben op Hamilton. Ook Checo Pérez was meesterlijk. Hij leverde een prachtig gevecht met Hamilton om de vierde plaats, waarbij de Mexicaan Lewis aanspoorde de handdoek in de ring te gooien, ondanks een onsportieve wurggreep van de Engelsman, die hem midden in de race dwong om langs het paaltje bij de ingang van de pitstraat te rijden.”

