Lewis Hamilton leek de Turkse Grand Prix op het natte Istanbul Park uit te kunnen rijden zonder pitstop, totdat Mercedes met nog acht ronden te gaan aandrong bij de Brit om die pitstop te maken. Hamilton betwijfelde wel of dat de juiste call was en op de boordradio was vervolgens de irritatie goed merkbaar bij de zevenvoudig wereldkampioen, die vijfde werd: “Ik zei het je!”

In ronde 36 van de 58 komt de grote titelrivaal van Hamilton, Max Verstappen, binnen voor zijn eerste en laatste pitstop. Hij verruilt zijn tot slicks verworden intermediates voor een nieuw setje van die groene compound. Hamilton rijdt ondertussen een stuk langer door op die banden, al denkt zijn team in ronde 42 dan toch aan een pitstop. “Box box”, zegt engineer Peter Bonnington tegen zijn coureur. “Waarom?”, vraagt Hamilton zich af, die die opdracht meteen negeert en nog een ronde doorrijdt.

“Nieuwe inters zijn de juiste strategie”, antwoordt Bonnington, maar daar denkt Hamilton anders over. “Ik denk niet dat dat het geval is”, aldus de Brit. “Is het veel sneller?”, vraagt hij vervolgens aan zijn team. Het team haalt daarop de rondetijden van Daniel Ricciardo erbij, die op dat moment de snelste coureur op de baan was met een flinke marge. Hij wordt daarna ook meteen gewaarschuwd dat Pierre Gasly nu in zijn ‘window’ komt als hij een pitstop maakt, waardoor de druk dus toeneemt om snel naar binnen te komen. Maar ook dan heeft Hamilton nog geen zin om naar binnen te komen. “Ik denk dat we gewoon door moeten rijden!”, schreeuwt Hamilton naar de pitmuur. “Oké, dan gaan we nog één ronde door, dat geeft ons wat meer tijd om na te denken”, antwoordt ‘Bono’.

In die ronde erna meldt Hamilton dat het bijna tijd is voor slicks, maar dat zit er op dat moment dus nog niet in. Hij wil daarom nog wat langer doorrijden. “Oké Lewis, houd dan wel rekening met Gasly. Hij zit nu binnen vijf seconden van onze window”, melden ze vanaf de pitmuur. “We gaan er alleen maar veel tijd mee verliezen”, weet Hamilton zeker. Hij rijdt vervolgens opnieuw een ronde door. “De grip is niet geweldig, maar het is nu droog”, laat Hamilton in die ronde aan zijn team weten. Op dat moment heeft hij nog veertien ronden te gaan en hoopt hij dus dat de baan droog genoeg wordt om naar de droogweerbanden te kunnen gaan.

Hamilton niet blij met pitstop

“Houden deze banden het nog vol tot het einde van de race?”, vraagt Hamilton later aan Bonnington. De rekenmachines beginnen dan volle toeren te draaien. “We bespreken of deze banden het redden op een droge baan”, laat Bonnington weten. Ondertussen zakt de pace van Hamilton wat in, al ligt hij wel op de vierde plaats met dertien seconden voorsprong op Sergio Pérez. Lange tijd wordt er op de boordradio van Hamilton niet meer gesproken over de strategie, totdat Bonnington om een update vraagt aan zijn coureur. “Ik glijd wat rond maar tot nu toe is het prima!”, roept hij. Dan dringt de engineer toch aan bij Hamilton om naar binnen te komen voor een pitstop. “We denken echt dat je nu naar binnen moet, dit is de laatste kans anders verliezen we het gat naar Gasly.” Hamilton twijfelt: “Weet je het zeker? Oké”, aldus de Brit, die dan toch een pitstop maakt voor nieuwe intermediates.

“Deze banden zijn nog best goed”, zegt Hamilton nog voor het inrijden van de pitstraat. Hij zakt na de pitstop terug tot de vijfde plaats en zit achter Sergio Pérez, maar ziet ook Gasly in zijn spiegels naderen. “Shit! Waarom hebben we de positie opgegeven?!”, vraagt Hamilton op geïrriteerde toon aan Bonnington. “Het leek erop dat we hoe dan ook een plaats zouden verliezen”, luidt het antwoord vanaf de pitmuur. Hamilton mag vervolgens aanzetten voor de snelste raceronde, maar zou die niet pakken omdat teamgenoot Valtteri Bottas een tandje sneller was. “Op welke positie rijd ik nu man?!”, komt Hamilton, die hoort dat hij vijfde ligt, opnieuw wat geïrriteerd op de boordradio. “We hadden niet naar binnen moeten gaan”, uit hij zijn onvrede over de tactische beslissing van Mercedes. “Ik heb nu enorm veel last van graining, ik zei het je!”, vervolgt hij. “Begrepen Lewis, we verloren tijd ten opzichte van Pérez maar we hebben het er wel later over”, maant Bonnington Hamilton tot wat kalmte.

Dat lijkt echter geen geslaagde poging als hij hoort dat Gasly op een seconde achter hem zit. “Laat me alleen”, aldus Hamilton. Daar wordt gehoor aan gegeven, want het blijft daarna weer een relatief lange tijd stil op de boordradio. Hamilton komt uiteindelijk als vijfde over de streep en moet zo de leiding in het kampioenschap weer aan Verstappen afstaan. Op de onboard valt te zien dat Hamilton hoofdschuddend over de finish rijdt. “Sorry, we zullen het zo wel bespreken”, aldus Bonnington. In die uitloopronde blijft de zevenvoudig wereldkampioen ijzig stil en ook als hij zijn Mercedes in de pitstraat parkeert blijft hij nog een tijdje in de cockpit zitten en zijn hoofd schudden, duidelijk ontevreden met het verloop van de race waarin hij mogelijk vierde of zelfs derde had kunnen eindigen.

