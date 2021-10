Valtteri Bottas heeft in Turkije zijn eerste zege van 2021 gepakt. De Fin was op het natte Istanbul Park te sterk voor Max Verstappen, die met zijn tweede plaats wel goede zaken deed voor het kampioenschap aangezien titelrivaal Lewis Hamilton vanaf de elfde plaats als vijfde over de streep kwam.

Het had de hele ochtend al gemiezerd en het asfalt was ook nog voor de start van de race nat, waardoor de bandenstrategieën van zaterdag weer van tafel konden omdat de intermediates nu de enige juiste bandencompound waren. In tegenstelling tot vorig jaar kwam Max Verstappen goed van zijn tweede startpositie weg, maar het was niet goed genoeg om meteen de aanval in te zetten bij Valtteri Bottas. In het geduw en gedrang in bocht 1 ging het direct fout voor Fernando Alonso, die een tikje uitgedeeld kreeg van Pierre Gasly en terugviel tot de vijftiende plaats. Lewis Hamilton won in de openingsronde twee posities, net als Sergio Pérez die meteen naar de vierde plaats schoot.

De opmars van Hamilton kwam even tot een halt toen hij achter Yuki Tsunoda terechtkwam. De Japanner zou zich niet zomaar gewonnen geven, al moest hij de zevenvoudig wereldkampioen na zeven ronden wel voorbij laten na een indrukwekkende inhaalactie buitenom bij de AlphaTauri-coureur. Waar hij met Tsunoda wat meer moeite had, maakte hij snel korte metten met Lance Stroll en Lando Norris en kon hij zo richting de top vijf rijden.

Vooraan kon Bottas met vrij zicht zijn eigen pace rijden waarmee hij langzaamaan een groter gat opbouwde ten opzichte van Verstappen, die niet ver achter zich de Ferrari van Charles Leclerc goed zag volgen. De andere Ferrari-coureur, Carlos Sainz, was ook goed bezig. De Spanjaard kwam vanaf de negentiende plaats maar lag na vijftien ronden al op puntenkoers – al kwam daar nog wel een klein tikje tegen Sebastian Vettel bij kijken.

In ronde 22 van de 58 kwam Daniel Ricciardo naar binnen voor de eerste pitstop van de race. De Australiër zat op de zestiende plaats vast achter George Russell en was ervan overtuigd dat hij op nieuwe intermediates een stuk sneller kon gaan. De eerste gele vlag van de race volgde een ronde later toen Tsunoda, die tot dan toe uitstekend reed, spinde. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar verloor drie posities.

Even leek het erop dat Hamilton snel naar de top drie kon rijden, maar de pace vooraan was vergelijkbaar en dus moest de kampioenschapsleider wat meer geduld hebben, ook toen hij achter Sergio Pérez reed voor de vierde plaats. De Mexicaan zei voor de race al dat hij Hamilton als alle andere concurrenten zou behandelen en hield zijn woord, want hij liet de Brit niet zomaar voorbij.

In ronde 36 kwam Verstappen binnen voor zijn pitstop, die weer typisch voor Red Bull binnen 2,1 seconden voltooid was. De Nederlander viel slechts terug tot de derde plaats, nog voor teamgenoot Pérez en Hamilton die nog altijd aan het knokken waren. Raceleider Bottas reageerde op de pitstop van Verstappen door ook een ronde later naar binnen te komen voor nieuwe intermediates aangezien de baan nog altijd te vochtig was voor slicks. Dat ondervond Sebastian Vettel, die het op de mediums waagde maar totaal geen grip had en na veel tijd verloren te hebben direct weer binnen kwam voor de intermediates.

Hamilton kreeg in ronde 42 de call van zijn team om een pitstop te maken, maar de Brit wilde daar niks van weten: “Ik denk niet dat dat de juiste keuze is”, antwoordde hij op de boordradio. Ondertussen was ook raceleider Leclerc aan het denken aan een pitstoploze race. Hij verloor wel veel tijd op de ondertussen tot slicks geworden intermediates en moest ook de leiding weer aan Bottas laten. Het duurde ook niet lang voordat de Monegask alsnog een pitstop maakte en op de vierde plaats terugkwam.

Opvallend genoeg besloot Mercedes Hamilton met nog zeven ronden te gaan naar binnen te halen om zo in ieder geval nog voor Gasly op de baan te komen. Dat leidde tot wat frustraties bij de Brit, die nu op de vijfde plaats voorbij moest zien te gaan aan Leclerc, al moest hij eerder in zijn spiegels kijken om Gasly van zich af te houden voor de vijfde plaats.

Na 58 ronden op het natte Istanbul Park volgde daar eindelijk de opluchting voor Bottas, die zijn eerste zege van het seizoen pakte en voor het eerst sinds de Grand Prix van Rusland van 2020 weer eens won. Dat deed hij met de maximale 26 punten, met het bonuspunt voor de snelste raceronde dus, in stijl. Verstappen maximaliseerde het resultaat in Turkije door als tweede over de streep te komen. Hij heeft daardoor 18 punten bijgeschreven terwijl Hamilton als vijfde genoegen moest nemen met tien punten. Daardoor is het gat tussen de twee in het kampioenschap van twee punten voordeel voor Hamilton verschoven naar een voordeel van zes punten in het voordeel van Verstappen. Voor teamgenoot Pérez was het ook een uitstekende race: hij mocht voor het eerst sinds de Grand Prix van Frankrijk weer mee naar het podium. Leclerc mag uiteindelijk tevreden zijn met de vierde plaats terwijl Gasly met de zesde plaats voor Lando Norris, Sainz, Lance Stroll en Esteban Ocon eindigde.