Maximaliseren is het adagium bij Red Bull in Turkije, het lijkt weer even 2018-2019. In een weekend waarin Mercedes zoveel sterker is dan de rest en zelfs een gridstraf Lewis Hamilton vanmiddag niet van een podium lijkt te houden, zet Max Verstappen in op zoveel mogelijk punten. “Zij zijn hier zoveel sneller.” De feiten vooraf voor de Grand Prix van Turkije.

Het grote vraagteken van zondag is, kan Lewis Hamilton de schade na een gridstraf beperken zoals Max Verstappen dat deed in Rusland twee geleden? Nu is de schade vooraf met 10 plaatsen al een stuk minder groot, het zal Hamilton ook helpen dat Mercedes dit weekend op het Istanbul Park buitengewoon snel is. “Ik zie hem op een gegeven moment wel achter me verschijnen”, voorspelde Max Verstappen gisteren na de kwalificatie. “Zij hebben zoveel meer snelheid dan de rest.”

Foto: BSR Agency

En zoals altijd begint het bij de start, Verstappen start zelf links op de grid. Regen of geen regen, dat is niet de gewenste kant van de baan. “Daar ligt gewoon veel minder grip, je zal zien dat iedereen aan de rechterkant een betere start zal hebben”, aldus Verstappen die vorig jaar op dezelfde plek stond ‘te malen’. Voor het verloop van de wedstrijd werd er gisteren al snel gekeken welke coureurs Lewis Hamilton van een plek op het podium en misschien wel de winst scheiden. Interessant feit is bijvoorbeeld dat er inclusief Verstappen vier Honda-aangedreven auto’s voor voor Hamilton staan.

Te beginnen met Yuki Tsunoda (P9), over het algemeen is de rookie appeltje-eitje voor Hamilton. Als enige in de top 10 start de Japanner op softs, daarmee is ook het enige voordeel genoemd voor Tsunoda. Het buitengewoon ruwe en ‘grippy’ asfalt eet deze banden op als voorgerecht.

Ook van de mannen daarvoor verwacht Verstappen weinig: Lance Stroll, Lando Norris en teamgenoot Sergio Pérez. Dat is geen kwade wil maar de realiteit volgens Verstappen. De stopwatch vertelt een helder verhaal: kijkend naar de lange runs op vrijdag zijn deze coureurs kanonnenvoer voor Hamilton. Over 14 rondjes op de mediums(de startband van de meesten) benadert Bottas zijn teamgenoot nog tot op vier tienden. Verstappen was zeven tienden per rondje langzamer, Pérez al een seconde.

Foto: BSR Agency

“Iedereen rijdt natuurlijk zijn eigen race, Sergio zit in dezelfde boot als ik. Als iemand meer dan een seconde per rondje sneller is, komt hij er toch wel langs”, stelt Verstappen. Een lot dat ook voor Charles Leclerc (P3), Pierre Gasly (P4) en Fernando Alonso (P5) in het verschiet lijkt te liggen. Al haalde Red Bull-topman Helmut Marko de rivaliteit tussen Hamilton en Alonso maar weer eens aan: “Hij is niet bepaald fan van Hamilton.” Een scenario zoals in Hongarije waarbij de Spanjaard zijn rivaal van weleer tot wanhoop dreef lijkt echter ijdele hoop. Mercedes-baas Toto Wolff hield uiteraard traditioneel nog een slag om de arm: ”Op een gegeven moment zaten we vrijdag achter een Haas en een Williams en bleek inhalen toch lastig. En het feit dat op Tsunoda na iedereen op mediums rijdt, helpt ook niet.”

Kleine regenkans

Van het weer hoeven we geen gekke dingen te verwachten. Op het moment van schrijven staat er een kans van 20 procent op regen om 15.00 uur in de voorspellingen. Het FIA-weerstation voorspelde voor de kwalificatie de hele ochtend eigenlijk 60 procent, tót vlak voor aanvang toen het 100 werd. Een aankomend buitje zorgde voor opwinding in Q1, een teken dat ook de FIA-weerman nog weleens verrast wordt. “En mocht het regenen, het kantelmoment voor full wets naar inters of inters naar mediums kan sneller dan normaal komen”, aldus Pirelli-chef Mario Isola. “Dit kan nog een rol spelen mocht het nat worden.” Isola zegt verder vooral tweestoppers te verwachten, soft-hard-hard is het meest voor de hand liggende recept. “Ik zou een medium-hard éénstopper niet helemaal uitsluiten.” Al zei Isola vrijdag nog dat Pirelli wellicht een compound hoger had moeten zitten qua hardheid, gezien het zeer ruwe asfalt. Softs lijken daarmee eigenlijk uitgespeeld.

Foto: BSR Agency

Quick Mick

Voor de tweede keer haalde Mick Schumacher Q2 dit jaar. De Duitser was uiteindelijk ruim drie seconden sneller dan teamgenoot en enige rivaal Nikita Mazepin die de grootste moeite had zijn Haas op de baan te houden. “Ik denk dat er zelfs nog een paar tienden in had gezeten”, aldus Schumacher die vol vertrouwen is. “Hopelijk kunnen we de positie behouden of misschien zelfs meer.”

Nu weer Mister Sunday?

Met punten in vier van de laatste vijf races rekende George Russell al min of meer af met zijn bijnaam. Zaterdag liet hij door een fout in de laatste bocht een plek in Q3 liggen. “Mijn rondje ging hartstikke goed, ik had ‘m voor het grijpen maar verloor het in de laatste bocht. Punten zijn een stuk moeilijker geworden nu we buiten de top 10 starten.”

Back to the Future met Alonso

De laatste keer dat Fernando Alonso in de top 5 van de grid stond was in Japan 2014. “Back to the Future!”, grapte hij bij Ziggo Sport. “De auto voelde uitstekend, we zijn Q2 ook nog eens doorgekomen op de mediums wat ook luxe is voor ons. Strategie zal de sleutel zijn met de hoge slijtage.”

De wedstrijd vanmiddag begint om 14.00 uur en is te zien via Ziggo Sport en F1tv.