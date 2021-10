Lewis Hamilton heeft de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije. De Mercedes-coureur was in Q3 een tiende sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas en drie tienden rapper dan Max Verstappen.

Ondanks die snelste tijd kreeg niet Hamilton, maar de nummer twee Bottas officieel de pole toegewezen. Dat heeft alles te maken met de motorwissel van Hamilton. Mercedes besloot vrijdag vlak voor de eerste vrije training om Hamilton dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor te geven en dat levert de Engelsman een gridstraf van tien plaatsen op.

Tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie was er even onduidelijkheid over wie nu de officiële polesitter was, maar al vrij snel kwam de bevestiging dat die eer naar Bottas ging. Het leidde tot een verbaasde reactie van Verstappen die het er duidelijk niet mee eens was: “Ik snap daar helemaal niks van.” Ook Bottas was verrast door de mededeling: “Heb ik de pole gekregen?”

Hamilton zelf, goed voor 101 polepositions, kon wel lachen om de situatie, net als hij vrede leek te hebben met de moeizame taak die hem zondag wacht. Hij zal de race vanaf de elfde plaats moeten starten en in zijn jacht op een goed eindresultaat onder andere vier auto’s met Honda-motoren (naast Verstappen plaatsten ook Sergio Pérez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zich in de top tien), een snelle Charles Leclerc en zijn oude rivaal Fernando Alonso (Hongarije!) moeten inhalen om ook maar in de buurt van Verstappen te komen.

“We wisten toen we deze straf gisteren namen dat het moeilijk zou worden. Morgen zal niet gemakkelijk worden om mijn weg naar voren te vinden, maar waar een wil is, is een weg”, aldus Hamilton die veel vertrouwen heeft in zijn auto. “Het was een erg goede sessie. Het team heeft geweldig werk geleverd dit weekend. We hebben het maximale uit de auto weten te halen. De auto voelde direct goed vanaf het moment dat we hier aankwamen. We hebben wat kleine aanpassingen gedaan, en toen de baan droger werd, werd het beter en beter. Ik ben dus blij met het eindresultaat.”

Hamilton hoopt op regen

“De auto was erg goed in de race-afstelling”, blikte Hamilton alvast vooruit op de Grand Prix. “De baan is echter behoorlijk slopend voor de banden dus we moeten afwachten hoe dat zal uitpakken. Mensen inhalen zal niet gemakkelijk worden. Je zag in de laatste race hoe moeilijk het was met het DRS-treintje en dat zal morgen hetzelfde zijn. Maar het is een lange race en hopelijk valt er nog wat regen. Het zal interessant worden om te zien hoe het zich morgen zal ontwikkelen.”

