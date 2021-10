Lewis Hamilton heeft een nieuwe verbrandingsmotor gekregen voor de Turkse Grand Prix. Omdat het niet een gehele motorwissel is komt het de Brit op een gridstraf van tien plaatsen te staan.

Voorafgaand aan het raceweekend was het al de vraag of Hamilton dit weekend een gridstraf zou nemen voor een motorwissel. De Brit is een van de weinige coureurs die nog zijn drie motoren binnen de pool gebruikt die ‘gratis’ verwisseld mogen worden, maar met nog zeven races te gaan lijkt de kans klein dat hij het met die motoren gaat redden.

Mercedes heeft nu dan ook besloten om Hamilton een nieuwe verbrandingsmotor te geven voor de Turkse Grand Prix. Dat is slechts een onderdeel van de gehele power unit, waardoor de Brit een gridstraf van tien plaatsen krijgt. Het is nog maar de vraag of het dit weekend bij een nieuwe verbrandingsmotor blijft, aangezien Mercedes met vraagtekens zat rondom de motor. Valtteri Bottas kreeg in Monza al zijn vierde krachtbron van het seizoen, maar moest een race later in Rusland al naar de vijfde overstappen vanwege een probleem dat al op de vrijdag ontdekt werd. Mocht Mercedes nog meer onderdelen moeten vervangen, dan zal de Brit nog meer plaatsen moeten inleveren op de startgrid.

Iemand die wel helemaal achteraan moet starten vanwege een motorwissel, is Carlos Sainz. De Spanjaard heeft een volledig nieuwe power unit gekregen met een verbeterd hybridesysteem. Die nieuwe motor kreeg teamgenoot Charles Leclerc al in Rusland. Het zou de Scuderia een kleine boost moeten geven voor de rest van het seizoen.