Red Bull-teambaas Christian Horner was na de kwalificatie voor de Turkse Grand Prix zeer trots op zijn team. De Brit is blij dat ze een grote stap vooruit hebben gezet na een wat tegenvallende vrijdag en hoopt dat het werk ze ook in een betere positie brengt voor de race.

“De jongens hebben het van de ene op de andere dag goed hersteld”, zegt Horner tegen Sky Sports. Op vrijdag oogde Red Bull niet zo sterk ten opzichte van de Mercedes, waar vooral Lewis Hamilton zeer snel was. Vandaag zette Red Bull weer een stap vooruit en kon Verstappen zichzelf naar de derde tijd rijden. “We hadden wat problemen die we moesten oplossen. Iedereen heeft het vandaag geweldig gedaan om deze vooruitgang te boeken. Hopelijk brengt dat ons morgen in een betere positie”, aldus Horner.

Hoewel Verstappen het resultaat leek te maximaliseren, was dat voor diens teamgenoot opnieuw niet het geval. Sergio Pérez noteerde slechts de zevende tijd en moest zelfs vier tienden toegeven op AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, de teamgenoot van Verstappen in 2019. Uiteraard was Pérez teleurgesteld met dat resultaat. “Erg teleurgesteld”, zegt Horner. “Zijn rondetijd op de gebruikte set banden was redelijk en de tijd op de mediums in Q2 was erg sterk, het was gewoon de laatste run in Q3 op de nieuwe softs die tegenviel. Hij zei dat hij te veel onderstuur had. We moeten dat zien te begrijpen. Maar de strategie die we voor hem hebben gekozen moet ervoor zorgen dat hij goede vooruitgang kan boeken”, blikt Horner hoopvol vooruit.

Hamilton start als elfde vanwege een gridstraf en dus zou Pérez zijn weg naar voren kunnen tegenhouden, maar voor Horner is één ding duidelijk: “De beste manier om ze te verslaan, is gewoon door voor ze te eindigen”, lacht hij. “We focussen ons op onze eigen race en proberen de punten voor beide coureurs te maximaliseren. We kunnen hopelijk wat dichter in hun buurt zitten dan vandaag in de kwalificatie. We zien dat ze snel zijn over één ronde, maar of dat ook zo is gedurende de race zien we morgen pas”, besluit hij.

Foto: BSR Agency