Meer dan een derde tijd zat er vandaag niet in voor Max Verstappen, toch mag de Nederlander door de gridstraf van Lewis Hamilton morgen van de eerste startrij starten. Na de lastige vrijdagsessies was Verstappen dan ook gematigd tevreden: “Nu morgen zoveel mogelijk punten pakken voor het kampioenschap.”

Gisteren zag het er al niet naar uit dat Max Verstappen zich kon mengen in het gevecht om de pole position. De balans van de RB16b was niet naar de zin van Verstappen, hij moest erkennen dat een pole er eigenlijk niet inzat maar oogde redelijk tevreden met een uiteindelijke tweede startplaats.

“Het was lastig in het begin van de kwalificatie. Maar als je het vergelijkt met hoe het gisteren ging, hebben we het goed weten om te draaien. De rondjes waren goed, al was de laatste in Q3 niet optimaal. De batterij was iets te snel leeg maar daar moeten we nog even naar kijken. De derde tijd was vandaag het maximale.”

Foto: BSR Agency

Hamilton was zaterdag oppermachtig, er was de kampioen ook veel aan gelegen om de snelste tijd te pakken gezien zijn gridstraf. Toch is het geen gegeven dat Verstappen daarmee automatisch een flink gat kan slaan in het kampioenschap. “We moeten ook eerst maar eens zien wat het weer doet en hoe snel we zijn morgen ten opzichte van Mercedes.” Na de teleurstelling van vorig jaar is Verstappen nu in ieder geval wel te spreken over de staat van het circuit, het Istanbul Park was altijd een favoriet van de Nederlander.

“Het is weer leuk om op dit circuit te rijden, daar kan ik weer van genieten. Bocht 8, de lange doordraaier is weer zoals vanouds”, sprak de liefhebber Verstappen die wel meteen weer terzake komt: “Morgen moeten we zoveel mogelijk punten pakken voor het kampioenschap, dat is het belangrijkste.”