Mercedes stelt dat het inhalen op Istanbul Park ‘lastiger is dan we zouden willen’. Het team is positief over het verloop van de vrije trainingen op vrijdag, maar Lewis Hamilton, die tien plaatsen gridstraf heeft, staat zondag mogelijk wel voor een grote uitdaging.

Hamilton heeft tien plaatsen gridstraf gekregen omdat Mercedes hem een nieuwe verbrandingsmotor heeft gegeven voor het raceweekend in Turkije. De Brit zal dus hoe dan ook aan een inhaalrace moeten beginnen op zondag en daar hebben ze zich bij Mercedes in de eerste twee vrije trainingen ook al op voorbereid. Zij concluderen alleen dat het nog een flinke uitdaging kan worden voor Hamilton, die de schade beperkt zal willen houden voor het kampioenschap.

“Inhalen is best moeilijk hier”, zegt trackside engineering director Andrew Shovlin na de twee vrije trainingen. “Het is vaak een beetje lastiger in de vrije trainingen omdat je geen lange stints rijdt op de banden. Je krijgt niet echt de verschillen in bandendegradatie die zich opbouwt. Dus wat dat betreft zijn de indicaties van vandaag waarschijnlijk dat het een beetje lastiger is dan we zouden willen. Maar je krijgt niet altijd wat je wil.”

“We hebben ook gezien dat de auto heel goed werkt”, vervolgt Shovlin, die Hamilton twee keer bovenaan de tijdenlijst zag staan. “Beide coureurs hebben een sterke dag gehad, wat goed is. Hoewel iedereen zich vanwege het kampioenschap op Lewis richt, is het doel voor Valtteri (Bottas, red.) dit weekend helder: we moeten poleposition pakken en we willen de race winnen.”

Wat het plan wordt voor Hamilton vandaag? “Hij gaat gewoon de kwalificatie doen, we willen hem nog steeds zo ver mogelijk op de grid krijgen”, zegt Shovlin. “Dat is natuurlijk erg anders als je een gridstraf van tien plaatsen hebt ten opzichte van een gridstraf die je helemaal achteraan zet. Het was dus verder een standaardprogramma voor hem. We hebben hem expres een paar ronden achter verkeer laten rijden om te zien wat de auto doet als je iemand volgt.”