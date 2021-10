Mercedes acht het ‘onwaarschijnlijk’ dat ze dit weekend in Turkije nog meer motoronderdelen van Lewis Hamilton zullen vervangen. De Brit heeft een gridstraf van tien plaatsen gekregen vanwege een nieuwe verbrandingsmotor. Mercedes legt ook meteen uit waarom het niet heeft gekozen voor een volledige motorwissel.

Mercedes gaf na de Grand Prix van Rusland aan dat het met wat vraagtekens rondom de motor zat. Ze moesten Valtteri Bottas in Monza een nieuwe motor geven, maar een race later in Rusland kwam er opnieuw een probleem aan het licht en was de vijfde krachtbron van het seizoen onvermijdelijk. Ondertussen zit Hamilton nog aan zijn drie motoren binnen de pool, al is het maar de vraag of hij daarmee de resterende zeven races kan uitrijden. Uit voorzorg heeft Mercedes wel besloten om hem een nieuwe verbrandingsmotor te geven, zijn vierde van het seizoen. Omdat het geen volledige motorwissel is komt het hem op een gridstraf van tien plaatsen te staan. Volgens Mercedes had een volledige motorwissel het niet waard geweest.

Foto: BSR Agency

“We simuleren alle races tot het einde van het jaar”, legt trackside engineering director Andrew Shovlin uit tegen Sky Sports. “Je hebt een balans en een risico op betrouwbaarheidsproblemen. Het laatste dat je wil is dat je in de race een motorprobleem hebt en je vervolgens hoe dan ook een gridstraf moet nemen.”

“Dan heb je ook nog het performance-element, want de krachtbronnen verliezen in hun leven wel wat pk’s”, vervolgt Shovlin. “De tien plaatsen gridstraf draagt het meeste bij aan het betrouwbaarheidselement en de prestaties komen van de verbrandingsmotor zelf, dus het is beter om tien plaatsen te pakken dan helemaal achteraan te starten.”

Voor nu heeft Mercedes dus enkel de verbrandingsmotor van Hamilton vervangen, maar dat zouden dit weekend nog meer motoronderdelen kunnen worden mocht blijken dat die onderdelen ook aan vervanging toe zijn. Bovendien zou het ook een tactisch besluit kunnen worden als hij een slechte kwalificatie heeft. Toch acht Shovlin de kans klein dat ze nog meer zullen vervangen in Turkije. “Het is onwaarschijnlijk. Er is veel werk aan de winkel als je tijdens het raceweekend een aantal van die elementen gaat veranderen, dus we zijn best tevreden met de beslissing die we tot nu toe hebben genomen en daar zullen we het waarschijnlijk bij houden”, besluit Shovlin.