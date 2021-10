Valtteri Bottas geeft toe dat Mercedes ‘heel hard’ werkt om de oorzaak achter de motorproblemen te achterhalen en bovenal te voorkomen dat er nog meer gridstraffen komen.

Bottas kreeg in Monza een nieuwe krachtbron, wat zijn vierde van het seizoen was en hem dus op een gridstraf kwam te staan. Zo won hij wel de sprintkwalificatie op zaterdag, maar moest hij in de Grand Prix achteraan starten. Met die nieuwe motor had Mercedes gehoopt de rest van het seizoen uit te kunnen rijden, maar op de vrijdag in Sotsji kwam er al een probleem aan het licht met die nieuwe motor. Daardoor kreeg Bottas op ‘zijn’ Sotsji opnieuw een nieuwe krachtbron en moest hij dus weer achteraan starten, al ging het toen om de zestiende plek omdat er meerdere coureurs waren met een gridstraf. Bottas geeft toe dat Mercedes hard werkt om de oorzaak te achterhalen.

“We hebben natuurlijk geprobeerd om de punten te maximaliseren voor het constructeurskampioenschap”, zegt Bottas. “We hebben kleine gaten weten te trekken naar Red Bull. Maar de weekenden waren zeker niet perfect. De laatste tijd zijn de gridstraffen een dingetje geworden. Het team werkt heel hard om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Ze proberen de gridstraffen te voorkomen. Er zijn nog best wat races te gaan en Turkije en Austin zouden ons goed moeten liggen, maar het zal spannend worden”, aldus de Fin. Het voorkomen van die gridstraffen is Mercedes niet gelukt: ze hebben Lewis Hamilton een nieuwe verbrandingsmotor gegeven voor de Turkse Grand Prix en heeft daarvoor tien plaatsen gridstraf gekregen.

Na de Grand Prix van Rusland plaatste Bottas een opmerkelijk plaatje op zijn Instagram Stories. Daarop stond hij voor een schroothoop vol kapotte motoren. Het was als grap bedoeld, maar legde de vinger wel op de zere plek. Of het team er wat van gezegd heeft? “Ik heb niets van ze gehoord. Ik neem aan dat ze het prima vinden en ik vond het gewoon grappig, ik zag het ergens voorbijkomen en moest lachen. Soms heb je gewoon wat humor nodig in het leven”, besluit Bottas.