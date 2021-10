Lewis Hamilton staat volgend jaar voor een nieuwe uitdaging met George Russell als teamgenoot, waarmee hij afscheid moet nemen van Valtteri Bottas. Hij bestempelde de Fin als zijn ‘beste teamgenoot ooit’ en legt nu ook uit waarom hij dat zo ziet: “Zonder iets voor elkaar te verbergen proberen we elkaar te verbeteren.”

Vanaf volgend jaar heeft Hamilton een nieuwe teamgenoot naast zich bij Mercedes. Na vijf jaar Valtteri Bottas komt het jonge talent George Russell in het topteam terecht. Hamilton zelf kijkt uit naar die nieuwe uitdaging, al zal hij zijn ‘beste teamgenoot ooit’ missen. Wat Bottas dan tot de beste teamgenoot ooit maakte, legt Hamilton uit bij de Italiaanse tak van Sky Sports.

“Toen ik nog een kind was ontmoette ik Alonso”, zegt Hamilton in gesprek met Sky Italia. “Ik was enthousiast en getalenteerd, maar ik wist niet hoe ik met alles moest omgaan. Daarna bevond ik me in een andere positie toen ik met Kovalainen, Jenson (Button, red.) en Nico (Rosberg, red.) zat. Ik heb verschillende dingen geleerd van ze. Ze boden allemaal een uitdaging. Je kan je teamgenoot nooit negeren omdat je van hem leert en vice versa. Je kan fouten maken. Ik zou nooit wat veranderen aan mijn avontuur met hen.”

“Ik heb onlangs gezegd dat mijn huidige teamgenoot mijn beste teamgenoot is, maar je moet inzien wat dat betekent”, vervolgt Hamilton. “We zitten in een sport waar we twee verschillende kampioenschappen proberen te winnen. We proberen allebei te gaan voor de titel bij de coureurs, maar het is ook onze taak om het constructeurskampioenschap te winnen, dus we moeten samenwerken. Voor het eerst heb ik een teamgenoot met wie ik echt communiceer. Zonder iets voor elkaar te verbergen proberen we elkaar te verbeteren en elkaar te helpen om de beste versie van onszelf te zijn. Dat is nog nooit met andere coureurs gebeurd. Het is iets unieks. Als mens is dat fantastisch. Zodra we uitgestapt zijn praten we als gentlemen. Geen trucjes”, aldus Hamilton.

