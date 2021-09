Lewis Hamilton zegt ‘vaak’ te denken aan stoppen met de Formule 1, maar die gedachte komt dan ‘in golven’. Hij zou veel andere dingen in het leven willen proberen, maar tot die tijd wil hij het beste maken van zijn tijd in de Formule 1: “Er is veel tijd om met pensioen te gaan.”

Hoewel Hamilton dit jaar een contract tekende bij Mercedes waardoor hij nog zeker tot en met 2023 bij het team zit, was het niet altijd vanzelfsprekend dat de zevenvoudig wereldkampioen door zou gaan in de Formule 1. Vorig jaar, wat zich tot begin dit jaar voortsleepte, duurde het extreem lang voordat er een handtekening stond onder een contract, wat slechts eenjarig was. Daarmee leek Hamilton zich al voor te bereiden op een pensioen, maar dat heeft hij voorlopig dus uitgesteld. Toch denkt Hamilton nog regelmatig aan stoppen, geeft hij aan.

“Die gedachte komt vaak bij me op, het is als een golf”, zegt Hamilton tegen de Italiaanse tak van Sky Sports. “Het komt en het gaat. Er zijn de afgelopen vier of vijf jaar veel momenten geweest waarop ik niet wist of ik het nog steeds wilde proberen, mezelf wilde opofferen met het trainen ten koste van mijn persoonlijke leven.”

“Er zijn ook andere dingen die ik graag zou willen doen, zo veel dingen die ik zou willen proberen”, vervolgt Hamilton. “Maar aan de andere kant zeg ik tegen mezelf dat ik veel geluk heb dat ik dit werk doe. Over een langere periode is de carrière in de auto slechts een klein deel, er is veel tijd om met pensioen te gaan. Het is een kwestie van de juiste balans vinden. Ik zeg tegen mezelf dat ik nog steeds hongerig ben en ik train alsof ik nog jong ben, wat ik ook doe. Als ik merk dat ik langzamer ben, de kracht om te trainen mis en ongemotiveerd ben, dan weet ik dat dat het moment is om te stoppen”, besluit de Brit.

