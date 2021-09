Damon Hill vindt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een ‘fenomeen’ en is onder de indruk van hoe de Mercedes-coureur races managet door enerzijds de rust en kalmte te bewaren, maar bloedsnel te zijn wanneer dat nodig is. “Als het hammertime is, speert hij ervandoor.”

In de F1 Nation–podcast neemt ex-Formule 1-coureur Hill de Grand Prix van Rusland van afgelopen weekend daar als voorbeeld voor. Na een matige start lag Hamilton in het begin van de race zesde en daarna een tijd vierde. “Je begint dan net te denken: Hamilton heeft het hier moeilijk. Hij zit middenin de strijd, in de loopgraven. Hij zit klem en kan nergens heen.”

Maar, haalt de wereldkampioen van 1996 aan: “Hamilton weet dat hij geduld moet hebben. Die eerste stint moet uitzitten.” Rond de eerste reeks pitstops pakte Hamilton ook in Rusland zijn kans. Waar rivaal Max Verstappen vanuit het achterveld dichterbij kwam en binnen schootsafstand leek te komen, sloeg Hamilton toe toen Daniel Ricciardo voor hem een pitstop maakte. En ook toen hij na zijn eigen stop niemand voor zich had.

Met vrij baan, wist Hamilton een geweldig tempo aan de dag te leggen. Een strategie die Hamilton volgens Hill wel vaker hanteert. “Na die eerste stint is het hammertime“, verwijst hij naar hoe Mercedes de snelle rondjes noemt die Hamilton dan in vrije lucht doet, “en dan speert hij ervandoor.”

In Sotsji was dat ook weer zo. “Er was een moment waarop ik dacht dat Verstappen na de stops binnen vijf seconden van Hamilton zou zitten.” Toen Hamilton nog klem zat achter Ricciardo, zat Verstappen daar zelfs binnen. Na zijn wissel naar harde banden – met Verstappen op mediums na zijn eerste stop – hamerde Hamilton echter flink door. “Eenmaal in vrije lucht, maakte Hamilton van die vijf seconden binnen no-time twintig seconden.”

Tot Verstappens tweede stop, toen het begon te regenen en hij voor intermediates naar binnen ging, wist Hamilton het gat zelfs uit te bouwen naar 48 seconden. Hamilton wisselde iets later zelf naar inters en won de race uiteindelijk met 53 tellen voorsprong op Verstappen. “Lewis is een fenomeen”, vindt Hill. “Je wint geen honderd Grands Prix zonder een beetje geluk. Maar gemiddeld genomen is hij gewoon een stukje beter dan de rest.”

‘Hamilton het meest compleet’

Ralf Schumacher, analist van Sky Sports Duitsland en ook voormalig Formule 1-coureur, is ook onder de indruk van Hamilton. “Hij is de meest complete coureur van het veld”, vindt hij. Net als Hill licht ook hij de gave van Hamilton eruit om er te staan wanneer dat moet. “Hamilton is enorm ervaren en werkt heel nauw samen met zijn team. Altijd als het er in de kwalificatie of race op aan komt, weet hij zijn performance aan te boren zonder fouten te maken.”

Balans

Hill bespeurt bij Hamilton nog iets wat hij alleen bij de écht grote coureurs ziet, namelijk de kwaliteit om jarenlang op een enorm hoog niveau te presteren. “Dat is uitzonderlijk.” De Engelsman ziet de klad er ook nog niet in komen bij zijn inmiddels 36-jarige landgenoot. “Hij oogt nog heel fris. Je moet balans hebben in het leven, iets voor jezelf hebben buiten de Formule 1. Hamilton heeft daarvoor gevochten en Mercedes geeft hem die ruimte ook.”

