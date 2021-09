Titelverdediger Lewis Hamilton maakt zo nu en dan misschien een foutje, maar ex-coureur en analist David Coulthard denkt niet dat dit komt omdat rivaal Max Verstappen in zijn hoofd zit.

Hoewel de druk er vol op staat in het kampioenschapsduel tussen Hamilton en Verstappen en het ook een psychologische strijd is, denkt Coulthard niet dat zevenvoudig kampioen Hamilton continu aan Verstappen denkt nu de Nederlander het titelgevecht voor het eerst in jaren weer zo spannend maakt.

“Ik geloof niet dat Verstappen in Hamiltons hoofd zit”, zegt Coulthard in talkshow Sport und Talk aus dem Hangar 7 van ServusTV. Sterker nog: Verstappen en Hamilton zijn volgens Coulthard mentaal allebei ijzersterk. “Ze hebben ook allebei een sterk team achter zich staan. Ze weten dat ze altijd kunnen winnen. Dat geeft enorm veel zelfvertrouwen.”

Waar Coulthard erkent dat hij de druk nog wel eens voelde toen hij aan het begin van de jaren 2000 poogde mee te doen om de titel, hebben Verstappen en Hamilton dat volgens hem niet. “Ze rijden tegen de allerbeste coureurs, maar maken minder fouten dan wij destijds.”

Lees ook: Column Sirotkin: ‘Titelstrijd wordt harder, je kan geen race meer verknallen’

‘Gaat alleen om winnen’

Coulthard haalt verder nog aan dat Hamilton en Verstappen compleet andere persoonlijkheden zijn, maar één belangrijk ding gemeen hebben: “Zodra ze op het circuit zijn, gaat het alleen maar om winnen.” De Schot gaat er ook vanuit dat de titelstrijd nog wel even doorgaat. “Ik denk tot en met de laatste race in Abu Dhabi.”

De dertienvoudig racewinnaar verwacht verder dat het ook echt een tweestrijd blijft. Niet alleen omdat geen andere coureur zich meer in het titelduel kan mengen, maar ook omdat hij verwacht dat de teamgenoten van Hamilton en Verstappen niet in staat zijn ‘de titelstrijd te beïnvloeden’, zegt hij over Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

Lees ook: Wolff doet geen voorspellingen voor laatste races: ‘Het is dit jaar toch anders’

In FORMULE 1 Magazine nr. 13 lees je alles over de Koude Oorlog tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.