Teambaas Toto Wolff kijkt niet meer naar Mercedes’ track record om te proberen te voorspellen hoe de zeven resterende races zullen verlopen. “We staan waar we staan.”

Dat vertelt Wolff in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Van de afgelopen twee raceweekends, op Monza en het Sochi Autodrom, wist Mercedes op basis van voorgaande jaren dat het er sterk zou zijn, zegt Wolff. Toch wil hij voor de zeven resterende races niet naar het verleden kijken om voorspellingen te doen.

“Ik ben ermee gestopt om te kijken of ons historisch gezien een goed circuit wacht of niet. Want met de nieuwe regels van dit jaar, is het toch allemaal anders”, legt Wolff uit. Hij verwijst daarmee naar de veranderingen aan de vloer, waar ten opzichte van 2020 een stuk uit is gehaald. Dat heeft vooral Mercedes hard geraakt qua downforce.

“We staan waar we staan”, probeert Wolff daar zelf nuchter in te staan. Volgens de Oostenrijker scheelt het weinig tussen zijn team en rivaal Red Bull. “Ik verwacht verder ook geen grote schommelingen meer tussen beide teams”, verklaart hij.

Met de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen die ongekend spannend is en Mercedes en Red Bull dicht bij elkaar bij de constructeurs, kan geen van de teams volgens Wolff ook maar ergens gerust op zijn. “Daar is het verschil in punten te klein voor. Dit wordt een strijd van de lange adem.”

Hoewel Wolff en zijn Red Bull-tegenhanger Christian Horner het niet vaak eens zijn, rekent ook de Red Bull-teambaas er niet op dat de titelstrijd voortijdig wordt beslist. “Ik denk dat het fiftyfifty is wat betreft wie welk circuit het best ligt.” Aan Sky Sports F1 vertelde hij nog dat hij denkt dat de beslissing pas bij de finalerace in Abu Dhabi valt.

