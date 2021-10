Lewis Hamilton heeft de poleposition voor de Grand Prix van Turkije veroverd, maar zal vanwege de gridstraf voor zijn nieuwe verbrandingsmotor als elfde starten. Nummer twee Valtteri Bottas pakt zo dus virtueel de poleposition voor de race terwijl Max Verstappen ook vanaf de eerste startrij mag vertrekken na een derde tijd.

Het Istanbul Park was opgedroogd na een natte derde vrije training, maar de kans op regen werd enkele minuten voor de start van de kwalificatie op 100 procent geschat. Die regenbui zou al enkele minuten na de start van Q1 arriveren en dus was het direct spitsuur in de pitstraat.

Dat de omstandigheden verraderlijk waren op het toch nog vochtige circuit, toonden Max Verstappen en Carlos Sainz aan: zij spinden in bocht 1, maar konden wel hun weg vervolgen. De regen liet wat langer op zich wachten dan voorspeld, maar na tien minuten meldden steeds meer coureurs dat het harder begon te regenen, al bleef de een na de ander verbeteren. Grote verrassing in deze sessie was Mick Schumacher, die zijn Haas naar de veertiende tijd reed en zo door mocht gaan naar Q2. Een negatieve verrassing was er voor Daniel Ricciardo, die op de zestiende plaats strandde met de McLaren. Zijn kwalificatie zat er dus al snel op, net als voor Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin.

Foto: BSR Agency

In Q2 kwamen weer de gele banden, de mediums, tevoorschijn. Enkel Yuki Tsunoda en Schumacher besloten om het zekere voor het onzekere te nemen met de zachte band, al was dat voor Schumacher met de Haas nog altijd een longshot. Charles Leclerc stond met een minuut te gaan nog niet in de top tien, maar gokte het alsnog op de mediums. De Monegask kreeg in zijn snelle ronde wel wat hulp van teamgenoot Carlos Sainz, die wist dat hij achteraan moest starten vanwege een gridstraf. Met de slipstream wist hij zich naar de zevende tijd te rijden. Sebastian Vettel, Esteban Ocon, George Russell en Schumacher moesten genoegen nemen met plaatsen elf tot en met veertien.

Na de eerste run in Q3 was het verschil tussen nummer een Valtteri Bottas en teamgenoot Lewis Hamilton slechts 22 duizendsten van een seconde. Verstappen moest met twee tienden een wat groter gat laten, al had de Nederlander ook nog genoeg tijd om zich te verbeteren. Op zijn beurt moest Pierre Gasly twee tienden laten naar Verstappen, maar stond de Fransman er dus al sterk bij.

Terwijl de rest nog bleef wachten voor de allerlaatste run besloot Hamilton alweer de baan op te gaan voor zijn laatste pogingen om Bottas af te troeven. Daar slaagde de zevenvoudig wereldkampioen al direct in met een 1:22.868, waarmee hij twee tienden sneller was dan zijn teamgenoot. Verstappen verbeterde zijn rondetijd wel, maar won daarmee geen positie. Ook Bottas kon zich niet verbeteren en dus mag Hamilton zich polesitter noemen, maar zal hij de Turkse Grand Prix als elfde starten vanwege zijn tien plaatsen gridstraf voor een nieuwe verbrandingsmotor. Bottas erft daarmee virtueel de poleposition terwijl Verstappen ook vanaf de eerste startrij mag vertrekken. Leclerc verschalkte in zijn laatste ronde nog Gasly voor de vierde plaats. Fernando Alonso was op zijn beurt sneller dan Sergio Pérez die vanaf de zesde plaats zal starten. Lando Norris, Lance Stroll en Yuki Tsunoda completeerden de top tien.

De Grand Prix van Turkije begint zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd.