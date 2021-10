Bezorgd is hij niet, maar Red Bull-coureur Max Verstappen constateert wel dat concurrent Mercedes ‘de laatste paar wedstrijden redelijk sterk is’.

“Neu”, antwoordt Verstappen in gesprek met de Nederlandse media in Turkije, waaronder FORMULE 1 Magazine, op de vraag of hij zich zorgen maakt om Mercedes’ sterke vorm. “Het ligt een beetje aan het circuit”, stelt hij na zijn kwalificatie op de derde plek, die hem door de gridstraf van Lewis Hamilton de tweede startplaats oplevert.

“We hebben circuits gehad waar het iets beter ging voor ons en banen waar zij weer sterker waren. Maar”, benadrukt hij toch ook: “Ik heb wel een beetje het gevoel dat zij de laatste paar wedstrijden redelijk sterk zijn.” Zo ook, ogenschijnlijk, in Turkije. De beide Mercedes-coureurs waren er zaterdag sneller dan Verstappen.

Waar Mercedes vooral sterk is op het Istanbul Park Circuit, volgens Verstappen? “De rechte stukken. En op dit circuit is heel veel ook vol gas. Dat helpt ons dus niet.” Wat evenmin helpt, is dat Red Bull zelf (nog) geen topweekend heeft. Het team worstelde vrijdag en zaterdag met de balans van de RB16B-bolide.

De Turkse omloop, zo geeft Verstappen ook toe, ‘ligt onze auto op een of andere manier gewoon niet’. Een beetje geluk zou in de race dus geen kwaad kunnen. Of je dat kan afdwingen? Met een lachje: “Soms wel, soms niet. Soms moet je ook gewoon geluk hebben.”

