Max Verstappen houdt er rekening mee dat hij Lewis Hamilton zondag vanzelf wel in zijn spiegels ziet verschijnen, ondanks dat zijn titelrivaal slechts als elfde start. Volgens de Nederlander is de Mercedes van Hamilton namelijk sterk genoeg voor de Brit om zich door het veld te vechten.

Niet alleen dat, Mercedes’ bolide is volgens Verstappen in Turkije ook sneller dan zijn eigen Red Bull. Verstappen eindigde in de kwalificatie als derde op 0.328 seconde van snelste man Hamilton. Door een gridstraf voor een motorwissel start Hamilton zondag echter niet van pole, maar als elfde.

“Ik zie hem op een gegeven moment wel achter me verschijnen”, verwacht Verstappen. “Zij hebben zoveel meer snelheid dan de rest”, zegt hij in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. De kans dat Hamilton zelfs nog op het podium eindigt, is volgens Verstappen dan ook ‘heel groot’.

Lees ook: Hamilton heeft vertrouwen in inhaalrace: ‘Waar een wil is, is een weg’

Voor het zover is, zal Hamilton zich natuurlijk wel naar voren moeten knokken. Door de subtop heen, met mannen als Lando Norris en Fernando Alonso. Alonso maakte het Hamilton eerder dit jaar, in Hongarije, flink moeilijk in duel. “Iedereen rijdt natuurlijk altijd voor zichzelf”, weet Verstappen. “Maar zoals gezegd: Mercedes heeft zoveel meer snelheid dat ie er wel voorbij komt”, denkt de Nederlander.

Mocht Hamilton daarna inderdaad in de spiegels van Verstappen verschijnen, dan zal de Brit waarschijnlijk vooral een gevaar zijn op de rechte stukken. Daar is Mercedes volgens Verstappen namelijk heel sterk. “Of hij me makkelijk voorbij komt op zo’n recht stuk, weet ik niet.” Maar, benadrukt Verstappen, hij weet dat het moeilijk wordt. “Zeker gezien Mercedes zoveel sneller was over één rondje, terwijl ze vrijdag ook enorm sterk waren in de lange runs.”

Lees ook: Verstappen tevreden over herstel na moeizame vrijdag: ‘P3 was maximale’

Het beste game plan voor Verstappen lijkt bij de start de leiding afpakken van Valtteri Bottas – de teamgenoot van Hamilton, en niet de beste starter – en proberen weg te sprinten. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan, zo legt hij uit. “Want ik sta aan de binnenkant en daar ligt, of het nou droog of nat is, veel minder grip. Iedereen aan de buitenkant, zo zal je zondag wel zien, zal een betere start hebben dan iedereen aan de binnenkant.”

Kansloos, resumeert Verstappen, is hij niet. Maar op papier, zo erkent hij, ziet het er niet top uit. “Over het algemeen zijn we dit weekend gewoon te langzaam.” Het is, zegt hij, ook gewoon Red Bulls weekend (nog) niet. “We krijgen niet de juiste balans in de auto. Ik weet niet waar het aan ligt. Anders hadden we het wel aangepast.”

“Ten opzichte van vrijdag hebben we wel kleine stapjes gezet. Maar het is niet hoe het moet zijn. Daar komt bij dat Mercedes sterk is op de rechte stukken en veel van dit circuit vol gas is. Dat helpt ons niet.” Qua weer rekent hij ook niet op veel hulp om voor een ommekeer in de krachtsverhoudingen te zorgen. “Als het droog is sowieso niet. In de regen weet je het nooit en kunnen er altijd wel dingen gebeuren.”

FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.