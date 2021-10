Het duurde meer dan een jaar, maar Valtteri Bottas mag zich dan eindelijk weer Grand Prix-winnaar noemen. De Fin won zondag op Istanbul Park de Grand Prix van Turkije, in wat hijzelf betitelde als “een van de beste races” uit zijn Formule 1-carrière.

De laatste keer dat de coureur van Mercedes zich op het hoogste treetje van het podium mocht melden, was op 27 september 2020. Toen was hij de sterkste in de Russische Grand Prix.

In Turkije had hij zondag, mede geholpen door een gridstraf voor Lewis Hamilton, van begin tot eind de touwtjes stevig in handen. Hamilton had zaterdag de snelste tijd in de kwalificatie neergezet, maar moest door een motorwissel tien plaatsen terug op de startgrid. Die straf gaf Bottas de poleposition en de vrijheid om zondag eindelijk eens voor eigen succes te gaan en niet continu bezig te hoeven zijn met de positie en punten van zijn teamgenoot.

Bottas die zaterdag de pole van Hamilton had geërfd, zette bij de start geen voet fout en wist gestaag uit te lopen op Max Verstappen en Charles Leclerc, de nummers twee en drie van de startgrid. Hij verloor de leiding in de wedstrijd korte tijd uit handen toen hij vlak na Verstappen naar binnenkwam voor een nieuwe set intermediates en Leclerc langer buiten bleef.

De Monegask probeerde even om de race uit te rijden op het setje inters waarmee hij was gestart, maar al gauw had hij zo weinig grip dat hij wel naar binnen moest voor een nieuwe set rubber. Die bandenstop bracht Bottas weer terug aan de leiding van de wedstrijd, waarna hij gecontroleerd naar de finish reed. “Van mijn kant was het waarschijnlijk een van de beste races die ik ooit heb gereden”, zei Bottas na afloop voor de camera’s van F1TV. “Buiten één kleine glijpartij had ik alles onder controle.”

Valtteri Bottas passeert de finishlijn op Istanbul Park (Foto: BSR Agency)

Dat had vooral te maken met de uitstekende set-up van de auto, vervolgde Bottas. “De auto is onder alle condities erg goed en ik had er dan ook veel vertrouwen in. Het is niet gemakkelijk om hier de juiste strategie te kiezen, onder deze condities. Wanneer te stoppen en welke banden te gebruiken, maar ik ben blij dat het een keer soepeltjes verliep voor mij.”

Waar Leclerc even overwoog om de race op één setje uit te rijden en ook Hamilton baalde toen hij naar een nieuw setje intermediates moest, twijfelde Bottas geen moment toen hem werd verteld naar binnen te komen voor nieuw rubber. “Op een gegeven moment voelde ik wat vibraties in de auto en de banden voelden als slicks en we zouden op het canvas eindigen. Dus ik heb eigenlijk altijd een stop in gedachten gehad. Ik weet niet hoe het team erover dacht, maar ik ben blij dat we zijn gestopt.”

