Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het misschien toch beter was geweest om Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Turkije eerder naar binnen te halen voor verse banden. Door een late pitstop kwam de regerend wereldkampioen op Istanbul Park niet verder dan de vijfde plaats.

Een aantal coureurs was de Grand Prix gestart met het idee dat de baan wel zou opdrogen en er in de loop van de race mogelijkheden zouden komen om over te stappen naar de slicks. Door de aanhoudende miezerregen gebeurde dat echter niet en dus was er volop twijfel wat te doen. Charles Leclerc overwoog even om de race uit te rijden op de inters waarmee hij was gestart en ook Lewis Hamilton wilde zo lang mogelijk op de inters buiten blijven, in de hoop de race erop uit te rijden of later de transitie naar slicks te maken.

De strategen van Mercedes vonden dat geen goed idee en riepen Hamilton met nog tien ronden te gaan naar binnen voor nieuwe intermediates. De Engelsman leek op dat moment echter op een podiumplek af te stevenen en wilde niets van een stop weten. Twee ronden later ging hij alsnog akkoord, maar toen was het al te laat. Hamilton verloor twee plaatsen aan Sergio Perez en Charles Lecler en wist niet hoger te eindigen dan de vijfde plaats.

Lewis Hamilton krijgt nieuwe banden (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Teambaas Toto Wolff blikte na afloop terug op het incident. “Ik denk dat het altijd erg moeilijk is om in de auto je positie goed in te schatten. We hadden het of heel conservatief moeten spelen en hem naar binnen moeten halen, zo rond de tijd dat Verstappen en Perez naar binnen kwamen. De andere keuze zou zijn geweest om door te rijden en eventueel over te stappen op een droogweerband, of helemaal niet meer te stoppen. We hadden dus twee opties die goed klonken, maar toen ging het tempo opeens heel erg snel uit de banden en moesten we wel naar binnen komen om de vijfde plaats te behouden.” Juist die beslissing was achteraf de verkeerde, geeft Wolff toe. “Terugkijkend, hadden we tien ronden eerder naar binnen moeten komen? Waarschijnlijk wel, want dan waren we waarschijnlijk derde of vierde geworden.”

Stuivertje wisselen

Hamilton werd uiteindelijk vijfde en dat leverde hem tien punten op, acht punten minder dan Verstappen die tweede werd en nu de leiding in het klassement weer heeft overgenomen. Met nog zes races te gaan denkt Wolff niet dat de beslissing in deze race aan het einde van het seizoen doorslaggevend zal zijn. “Het hele seizoen gaat het al heen en weer. We winnen samen, we verliezen samen en we hebben wel grotere omslagen gezien. Vandaag was een close call. We hebben ergens toe besloten en dat liep mis. Uiteindelijk hebben we acht punten aan Red Bull verloren, terwijl Red Bull vorige week tevreden was met een verlies van zeven punten. Het blijft tot het einde spannend en uiteindelijk zullen uitvalbeurten de doorslag geven en niet schommelingen van drie, vier of vijf punten.”

