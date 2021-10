Met de Grand Prix van Turkije heeft Mercedes mogelijk zijn beste baan gehad dit jaar, denkt Red Bull-teambaas Christian Horner. En dan is het resultaat met twee man op het podium helemaal zo slecht nog niet.

Valtteri Bottas was vrijwel ongenaakbaar zondag in Istanbul, de Fin kon de race vanaf het begin controleren en Max Verstappen moest ook erkennen dat een overwinning er nooit echt ingezeten had. “Valtteri kon zijn banden goed managen en had ook qua tempo iets meer over”, aldus de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. Met dat laatste is ook de winst van Red Bull genoemd en dat was na twee moeilijke vrijdagsessies nog mooi meegenomen.

“Absoluut, de punten voor het coureurs- en constructeurskampioenschap zijn zeer welkom. De vrijdag was moeizaam en sindsdien heeft engineering erg goed werk verricht”, aldus Christian Horner in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Dit was denk ik de beste baan voor Mercedes en dan hebben we het met twee auto’s op het podium heel goed gedaan.”

Perez en Verstappen worden door Horner gefeliciteerd met hun podiumplek. BSR Agency

Een bonus dus, ook met het oog op de Grote Prijs van de Verenigde Staten over twee weken. “Austin is al een aantal jaar Hamilton-territorium eigenlijk. Daarna komen Mexico en Brazilië, op hoogte zijn wij weer sterker geweest in verleden. En de laatste drie, Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi, wie weet. We moeten gewoon er voor zorgen dat we alles goed doen. Vandaag gingen de stops goed, we maakte de juiste beslissingen dus dat is positief. Maar op pure snelheid was Mercedes hier erg sterk.”

En dat is een trend, meent ook Horner, die sinds de zomerstop lijkt te zijn ingezet. “Zij hebben qua topsnelheid een flinke stap voorwaarts gemaakt, eerder konden we ze met kleinere vleugels bijhouden. Maar nu komen we niet in de buurt”, analyseerde Horner. “Zij zijn soms op meetpunten 15 tot 20 kilometer per uur sneller, dat is meer dan dat je wint met DRS. “

“Lewis had vooral op rechte stukken een groot voordeel ondanks dat hij met een grotere achtervleugel reed. Wij zullen het maximale uit ons pakket moeten halen maar het is verrassend dat ze zo’n stap hebben gezet met hun krachtbron.”