Valtteri Bottas was niet te pakken maar met een tweede plek pakt Max Verstappen de leiding in de stand om het wereldkampioenschap terug, hij heeft nu zes punten voorsprong op Lewis Hamilton. Tevredenheid dus bij de Nederlander: “Het leek erop dat Valtteri meer snelheid had dus ik ben eigenlijk wel blij met plek 2.”

Het bleek een regenrace die niet echt een regenrace was. Echte regen viel er niet maar door de hoge luchtvochtigheid droogde de baan nauwelijks op. “Het was niet makkelijk vandaag, de baan was glibberig maar we moesten wel de banden managen. We konden niet echt pushen, Valtteri had meer snelheid en leek de banden beter te kunnen controleren. Dan ben ik nog steeds blij met die tweede plek.”

ISTANBUL PARK, TURKEY – OCTOBER 10: The Red Bull team cheer from the pit wall as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, crosses the line during the Turkish GP at Istanbul Park on Sunday October 10, 2021, Turkey. (Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)

Zoals gezegd, ondanks de natte omstandigheden was de Grand Prix van Turkije niet die epische regenrace die het op papier misschien lijkt. “Ik had moeite om wakker te blijven!”, grapte Verstappen. “Nee, dat niet. Maar het draaide vooral om bandenmanagement, ik heb nooit echt maximaal kunnen pushen.”

Over de stand maakt Verstappen zich nog niet echt druk, zelfs niet nu hij bovenaan staat met zes punten voorsprong. “Het is al het hele jaar spannend. In Austin wordt het ook gewoon weer een pittig gevecht met Mercedes. Wij moeten keihard blijven werken, op zoek naar kleine winsten en dan zien we waar het ons zal brengen. Het is seizoen is in ieder geval erg goed tot nu toe.”

FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.