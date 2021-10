Pirelli-baas Mario Isola betwijfelt of Lewis Hamilton de finish van de Turkse Grand Prix had gehaald als hij op de versleten intermediates was doorgegaan. Isola snapt dat Mercedes het resultaat wilde maximaliseren, maar hij stond ook al klaar om zijn engineers naar de teams te sturen om ze te waarschuwen: “Het was een riskante zet.”

Waar de meeste coureurs na veertig ronden wel al hun pitstop hadden gemaakt, bleven Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Esteban Ocon langer doorrijden in de hoop de finishstreep te halen zonder een pitstop te maken. Slechts één van deze drie slaagde daarin: Ocon. Op de onboard in zijn uitloopronde was goed te zien dat zijn banden niet veel meer over hadden en dus rijst de vraag of Hamilton de finish wel gehaald zou hebben omdat ook zijn banden zeer versleten waren.

“Als ik zo kijk naar de banden na afloop van de race, dan zou ik zeggen van niet”, zegt Pirelli-baas Mario Isola tegen Sky Sports. “Hij zat in ieder geval echt op de limiet. De banden liepen op het einde van de race in principe op hun constructie. Het was een beetje gevaarlijk om de grenzen op te zoeken. Maar ik snap volledig dat ze onder raceomstandigheden hun resultaten moeten maximaliseren”, aldus de Italiaan.

Hoewel Isola dus betwijfelt of Hamilton de finish had gehaald op zijn setje intermediates, slaagde Ocon er wel in. Volgens de Pirelli-baas ligt dat aan de auto. “Elke auto is anders en ook hun slijtageniveau is anders. Het is ook afhankelijk van hoe hard ze tijdens de race pushen.” Isola merkt op dat bij bijna alle banden flinke slijtage te zien was. “Niet alleen bij de auto van Ocon, de banden van de meeste auto’s die na ronde 47/48 stopten waren helemaal op. We weten dat het nieuwe asfalt meer schuurt en meer grip heeft in vergelijking met vorig jaar. De baan was niet droog maar nog steeds schurend.”

“Het was dus echt, echt op de limiet”, vervolgt Isola. “Ik stelde onze engineers zelfs voor om de teams te waarschuwen om de banden te wisselen en niet tot het einde door te gaan, omdat dat een riskante zet was”, besluit hij.