Lewis Hamilton is na afloop van de Grand Prix van Turkije teleurgesteld met zijn vijfde plaats, maar is ook met name boos op zichzelf. De Brit is van mening dat hij op zijn gevoel had moeten vertrouwen en door had moeten gaan tot het einde van de race, in plaats van de pitstop te maken met nog acht ronden te gaan.

Hamilton moest vanwege de tien plaatsen gridstraf voor een nieuwe verbrandingsmotor als elfde starten op het natte Istanbul Park, maar maakte in de openingsronden al twee plaatsen goed. Vervolgens kwam hij even vast te zitten achter Yuki Tsunoda, maar daarna begon hij grotere stappen te zetten en lag hij op koers om een top vijf te behalen, met mogelijk zelfs een podium. Terwijl de meeste coureurs hun pitstop rond ronde 30 maakten, bleef Hamilton doorgaan op de nu toch wel wat vlakkere intermediates. De Brit wilde zelfs, net als Charles Leclerc, doorgaan tot het einde. Hij lag derde na de pitstop van Leclerc en dus wilde hij zijn positie niet opgeven, maar met nog acht ronden te gaan kwam hij toch binnen voor een pitstop na aandringen van zijn team.

Foto: BSR Agency

“Het voelde goed om op de derde plaats te rijden”, zegt Hamilton na afloop van de race. “Ik zei tegen mezelf dat het een geweldig resultaat zou zijn als ik die plek kon vasthouden nadat ik als elfde was gestart. Dit is erger, maar het had nog erger gekund”, bekijkt hij het wat meer van een positieve kant.

Hoewel Hamilton zelf voelde dat hij langer door had moeten gaan op de intermediates, zelfs tot het einde van de race, kwam hij met acht ronden te gaan alsnog naar binnen na aandringen van zijn team. Daar heeft hij na de race spijt van. “Achteraf gezien had ik ofwel langer door moeten gaan of veel eerder naar binnen moeten gaan, want als je binnenkomt met acht ronden te gaan dan heb je niet genoeg tijd om de grainingfase van de mediumbanden op de opdrogende band mee te maken. Ik zat op een gegeven moment in een fase dat ik alleen maar wat gleed en ik verloor bijna nog meer plaatsen. Dus ja, het was een beetje frustrerend, maar het is wat het is.”

“Ik ben net pas uit de auto, dus ik heb niet alle informatie gekregen”, vervolgt Hamilton. “Maar ik heb het gevoel dat ik door had moeten gaan. Mijn onderbuikgevoel zei me dat ik buiten had moeten blijven en dat had ik ook moeten doen. Dus ik ben boos op mezelf dat ik niet op mijn gevoel heb vertrouwd. Maar we werken als een team, dus ik deed het beste met het advies dat ik kreeg”, besluit hij.