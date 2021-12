Mick Schumacher gaat een druk seizoen tegemoet. De jonge Duitse coureur is in 2022 naast vaste piloot van het Haas Formule 1-team, ook een van de twee reservecoureurs van Ferrari.

Teambaas Mattia Binotto laat weten dat Schumacher volgend seizoen tijdens de helft van alle Grands Prix als stand-in voor Charles Leclerc en Carlos Sainz zal fungeren. Antonio Giovinazzi neemt de andere helft van de races voor zijn rekening. De Italiaan is al jaren onderdeel van het Ferrari-opleidingsprogramma, maar verloor dit seizoen zijn zitje bij Alfa Romeo. In 2022 is Giovinazzi actief in de Formule E en dus kan hij niet elk Formule 1-weekend in de garage van Ferrari aanwezig zijn.

“Antonio rijdt volgend jaar niet in de Formule 1, maar hij blijft onze reservecoureur voor 2022”, aldus teambaas Mattia Binotto in een persbriefing. “Hij zal voor twaalf races onze reservecoureur zijn. Hij zal ook beschikbaar zijn voor onze klantenteams, zowel Haas als Alfa Romeo. Dus wanneer hij op de circuits is, zal hij soms reservecoureur voor Ferrari zijn, maar ook beschikbaar voor onze klantenteams. Voor de elf races waar hij niet bij kan zijn, zal Mick onze reservecoureur zijn.”

Schumacher debuteerde dit seizoen in de Formule 1 bij achterhoedeteam Haas. De Duitser wist met speels gemak teamgenoot Nikita Mazepin te verslaan, zijn beste klassering was een twaalfde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije. “Ik ben erg blij dat hij als reservecoureur deel kan uitmaken van het team wanneer dat nodig zal zijn, maar ik hoop het natuurlijk niet”, vervolgde Binotto die Schumacher uitgebreid prees. “Als ik naar de laatste races kijk, zat hij veel dichter bij de auto’s voor hem, terwijl Haas de auto helemaal niet echt ontwikkelde.”

De kans dat Schumacher in de toekomst een vast zitje bij Ferrari zal krijgen is niet overdreven groot. Charles Leclerc ligt voor langere tijd vast bij de Italiaanse stal. Het contract van Carlos Sainz loopt eind 2022 af, maar de Scuderia zou voornemens zijn om hem een nieuw contract aan te bieden.

