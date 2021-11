Mick Schumacher kan in de Haas dit seizoen nog weinig van zich laten zien, maar Haas-teambaas Günther Steiner gelooft dat hij het in zich heeft om wereldkampioen te worden.

Schumacher maakte dit jaar de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1. Hij staat na twintig races op nul punten, al is het geen geheim dat de Haas dit seizoen de langzaamste auto van het veld is. Met het einde van het seizoen in zicht is het tijd om terug te blikken op zijn debuutseizoen. Een cijfer wil teambaas Günther Steiner echter liever niet uitdelen.

“Ik ben niet echt een leraar”, lacht Steiner in gesprek met F1-insider. “Ik geef niet graag cijfers. Dat is een nummer dat blijft hangen. Mick heeft zich dit jaar heel goed ontwikkeld, hij mag blij zijn met wat hij heeft geleerd. Ik denk dat het hem goed voorbereidt op 2022. Er zullen zeker nog een of twee fouten gemaakt worden. Mick is 22 jaar oud, dat is nog erg jong. De Formule 1 is een zeer moeilijke wereld. Niet alleen wat betreft het rijden zelf. Over het geheel genomen doet hij zijn werk erg goed en daarom denk ik dat hij op de goede weg is.”

Lees ook: Steiner onder de indruk van ontwikkeling Schumacher: ‘En niet alleen het rijden’

Foto: Motorsport Images

Het is voor Schumacher, net als Nikita Mazepin, geen makkelijk seizoen. De twee zijn tot de achterhoede veroordeeld met de VF-21, waar sinds Imola, de tweede race van het seizoen, niet meer aan gewerkt is door het team. Zij hebben de focus naar 2022 verlegd en dus is het voor nu even afzien voor Schumacher, al houdt hij er zich volgens Steiner goed onder.

“Mick heeft goed begrepen waar wij staan”, legt hij uit. “Dit jaar heeft hem niet gefrustreerd. Hij wist vanaf het begin waar hij aan begon. Hij creëert een positieve sfeer binnen het team en zijn omgeving. Hij zegt: “Jongens het is een zwaar jaar, maar elk weekend leren we iets, elk weekend worden we beter.” Dat zorgt voor een zeer positieve sfeer in het team”, aldus de Italiaan.

Lees ook: Column Sirotkin: Over waarom de verschillen tussen teamgenoten soms zó groot zijn

Veel heeft hij dus nog niet kunnen laten zien in de Haas, toch zou Schumacher volgens Steiner kampioenschapsmateriaal kunnen zijn. “Hij is hier om wereldkampioen te worden. Het is waar dat je altijd op het juiste moment op de juiste plaats moet zijn. Maar hoe beter je bent, hoe groter de kans dat je de juiste beslissingen neemt en ook dat je wordt aangenomen door de juiste teams met de beste auto.”

“Mick heeft de potentie, ook al kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat hij wereldkampioen zal worden”, geeft Steiner toe. “Maar ik geloof in hem. Hij heeft ook de drive, hij wil wereldkampioen worden en dat is ook belangrijk.”