Günther Steiner heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de aankondiging van zijn vertrek bij het team van Haas. De 58-jarige Italiaan geeft eerlijk toe dat het afscheid bij hem steekt, vooral omdat hij niet de kans heeft gehad om zijn team te bedanken. “Ik heb geen afscheid kunnen nemen”, zo zegt Steiner.

De intussen voormalig teambaas van Haas was te zien tijdens de Autosport International Show en ging in gesprek met David Croft. Steiner nam zelf snel het woord om zijn zegje te doen. “Mag ik beginnen met iets kleins vanuit mijn kant?”, begon de Italiaan. “Ik heb niet de kans gekregen om de mensen binnen Haas te bedanken bij mijn vertrek. Dat doe ik nu dus op deze manier. Ik wil ook alle fans bedanken.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Steiner bevestigde ook dat hij tussen kerst en oudejaarsdag al had gehoord dat zijn contract niet verlengd zou worden. Hij was zeker verbaasd over de beslissing, maar is niet van plan lang stil te zitten, vertelde hij later die dag tegen Sky Sports. “Mijn leven gaat gewoon door, ik ga gewoon plezier hebben en mensen zullen me nog steeds zien.”

Zijn toekomst is voor nu nog onduidelijk. Daarom kijkt Steiner uit naar een wat rustigere periode. “Ik heb geen haast met nieuwe dingen, ik ga lekker van de tijd met mijn familie genieten. Waar één deur sluit, gaan er twee nieuwe open. Dan moet ik nog wel de goede kiezen”, grapt Steiner.

“Als er iets interessants is dat me uitdaagt, dan zeg ik ja, maar gewoon op zoek gaan naar een baan om in de F1 te blijven, dat is niet wat ik zoek”, zo concludeerde de teambaas.

Lees hier meer over het vertrek van Steiner