De Formule 1 moet het vanaf dit jaar zonder een van de meest markante en aanwezige figuren in de paddock: Günther Steiner. Hij is niet langer teambaas van Haas F1, zo maakte het Amerikaanse team woensdagavond bekend. Daarmee komt een einde aan een tijdperk waarin Steiner de renstal nooit tot grote hoogtes kon stuwen. Dat heeft hem genekt.

Flamboyant, openhartig, populair bij Formule 1-fans in het algemeen en een cultheld door Netflix-serie Drive to Survive. Maar ook een teambaas van een team dat onder zijn leiding nooit echt potten kon breken. Gemakkelijk had Günther Steiner het bij het soms noodlijdende en kleine team van Haas niet, maar uiteindelijk draait het om prestaties. En die bleven zo lang uit, dat Gene Haas besloot om Steiner te bedanken voor bewezen diensten.

Hij was er vanaf het prille begin in 2016 bij, maar Steiner kon Haas F1 nooit naar een hoger niveau tillen als eindverantwoordelijke. Die conclusie trok ook Gene Haas, zoveel is duidelijk. Geen nieuw contract derhalve, dus exit Steiner. Exit ook overigens voor technisch directeur Simone Resta. Haas heeft Ayao Komatsu benoemd tot nieuwe teambaas. De Japanner is geen onbekende binnen het team, hij werkt er al sinds 2016 als engineer.

Haas F1 onder Steiner:

Constructeurstitel

2016: 8e plek

2017: 8e plek

2018: 5e plek

2019: 9e plek

2020: 9e plek

2021: 10e plek

2022: 8e plek

2023: 10e plek

Feiten en cijfers

166 GP’s

4x niet gestart

8 seizoenen

11 coureurs

0 zeges

0 podiums

1 pole position

2 keer snelste ronde

249 WK-punten

Steiner heeft nog niet gereageerd op zijn noodgedwongen vertrek, Gene Haas wel. “Ik wil Günther bedanken voor al zijn werk in de afgelopen jaren, ik wens hem het allerbeste voor de toekomst. We hebben een paar successen gekend, maar we moeten constanter worden in onze prestaties en efficiënter met de middelen die we hebben. Het verbeteren van onze capaciteiten qua ontwerp en engineering is de sleutel tot succes als team.”

Zie daar de reden waarom Haas naar eigen zeggen besloot om Komatsu te promoveren. “Ik denk dat we zo maximaal ons potentieel kunnen benutten”, aldus de Amerikaan. “En het toont mijn verlangen om serieus mee te doen in de Formule 1.

Het is niet dat Steiner er in zijn eentje verantwoordelijk voor was, maar toch: de rijderskeuzes hebben niet geholpen de afgelopen jaren. Zo maakten in de beginjaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen er meermaals een potje van en toen Steiner eenmaal afscheid had genomen van dat duo dacht hij met Mick Schumacher een goede slag te slaan.

De Duitse Formule 2-kampioen zou met zijn naam en talent een ideale mix zijn om commercieel en sportief mee te kunnen scoren. Steiner sprak hoogstpersoonlijk met Duitse sponsoren over het aantrekken van Schumacher en de invloed die dat kon hebben op Haas. Uiteindelijk werd het een sof: Schumacher maakte nogal wat fouten en kon nooit echt overtuigen.

Dat Steiner iemand als Nikita Mazepin in de auto zette, was een noodgreep. Het zorgde voor een enorme kapitaalinjectie door het geld van het bedrijf Uralkali waarin Mazepin senior een rol speelde, het voorkwam een faillissement van het team. Maar sportief werd ook die move een drama. Geen wonder, aangezien Mazepin in de Formule 2 al om de oren werd gereden door onder anderen Nyck de Vries.

Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne kwam er een einde aan het tijdperk-Mazepin bij Haas, waarna begin 2022 Kevin Magnussen terugkeerde. Toen een jaar later Nico Hülkenberg werd vastgelegd na enige jaren als F1-invaller door het leven te zijn gegaan, had Steiner een ervaren duo tot zijn beschikking. Maar ook zij konden niet imponeren.

Teleurstellingen

Dat, opgeteld bij vele tactische missers door de jaren en een auto die bijna jaarlijks met de prestaties achterbleef bij de verwachtingen, leidde tot de exit van Steiner. De teleurstellingen waren er te vaak, te veel. De teambaas wordt nu eenmaal verantwoordelijk gehouden voor de prestaties onder aan de streep. Die waren er niet en dan houdt het, zelfs voor een cultfiguur, uiteindelijk een keer op.

Lees hier alles terug over Haas en het seizoen 2023