Mick Schumacher ontwikkelt zich op indrukwekkende wijze, vindt zijn Haas-teambaas Günther Steiner. Wat Steiner vooral ook imponeert, is hoe Schumacher los van het rijden overal mee omgaat.

Schumacher had zijn finest hour in Turkije. Daar wist hij voor de eerste keer dit seizoen op eigen kracht Q2 te halen. In Frankrijk wist hij de eerste eliminatieronde in Q1 ook al eens te overleven, maar toen zetten twee andere coureurs geen representatieve tijd neer. In Turkije reed Schumacher in Q1 de veertiende tijd, net als daarna in Q2.

Wat knap is, vindt Steiner, is dat Schumacher ‘de kans pakte toen deze zich voordeed, en liet zien wat hij kan’. Dat laatste, zijn talent etaleren, is zoals Steiner met een lachje toegeeft ‘niet makkelijk met onze auto’. De Haas VF-21 is immers vrijwel identiek aan de ook al niet briljante 2020-auto en is amper doorontwikkeld door het team.

Dat Schumacher zich van zijn beste kant liet zien in Turkije, vindt Steiner knap. Wat echter nog meer indruk op hem maakt, is hoe Schumacher zich in het algemeen als coureur ontwikkelt. “Dan heb ik het niet alleen over het rijden. Ik kijk naar het totaalplaatje.”

“Het gaat er niet alleen om dat je een snel rondje kan rijden, maar ook hoe je met de hele situatie omgaat. In Turkije heeft hij zichzelf in de positie gebracht om te profiteren van de omstandigheden. Hij voelde niet alleen de baan en het weer goed aan, maar werkte goed samen met het team en bleef kalm.”

“Hij was er gewoon klaar voor”, zegt Steiner. “En dat hij dat toen was, betekent ook dat hij er klaar voor is als hij een betere auto heeft.” Met inmiddels zestien Grands Prix achter de rug, maakt Schumacher indruk op Steiner. “Ik vind dat je kan zien dat hij zich goed ontwikkelt.”

