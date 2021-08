Mick Schumacher zou het ‘geen drama’ vinden als hij in zijn debuutseizoen geen punt pakt. Hij zou het wel een ‘fantastische bonus’ vinden als ze punten pakken, maar: “We wisten vanaf het begin dat het moeilijk zou worden.”

Mick Schumacher debuteert dit seizoen in de Formule 1. De Formule 2-kampioen van 2020 is in de Haas, samen met teamgenoot Nikita Mazepin, echter veroordeeld tot de achterhoede. In Hongarije kwam hij nog wel in de buurt van punten door de chaos, maar momenteel staat er nog altijd een nul achter de naam Schumacher. Hoewel de 22-jarige Duitser uiteraard graag punten zou pakken, zou hij het ook ‘geen drama’ vinden als dat er dit seizoen niet van komt.

“Als we aan het einde van het seizoen dichter bij Q2 en de punten zouden kunnen zijn, dan zou dat een succes voor ons zijn”, zegt Schumacher tegen Motorsport-Total.com. “Natuurlijk zouden punten een fantastische bonus zijn. Daar hopen we op, maar ik denk niet dat het een groot drama zou zijn als we geen punten zouden pakken. We wisten vanaf het begin dat het moeilijk zou worden dit jaar.”

De grootste tegenstander van Haas is Williams, al zijn de onderlinge verschillen op de baan wel groot. Toch heeft het proberen te volgen van George Russell en Nicholas Latifi Schumacher geholpen om beter te worden. “Het gaf me de kans om beter te worden en te groeien”, zegt hij. “Hopelijk kunnen we volgend jaar met de jongens vooraan vechten.”

