Haas F1-teambaas Günther Steiner heeft er ‘alle vertrouwen’ in dat Mick Schumacher ook in 2022 voor zijn team zal rijden. Mocht het onverhoopt niet gebeuren, dan weet Steiner in ieder geval: “We zullen hoe dan ook een Ferrari-coureur hebben.”

Zowel Mick Schumacher als Nikita Mazepin heeft een meerjarig contract getekend bij Haas. Dat was de wens van Steiner, die de rookies dit seizoen wilde laten wennen aan de Formule 1 voordat in 2022 de grote revolutie op technisch vlak plaatsvindt. Toch gaan er geruchten dat Schumacher volgend jaar naar Alfa Romeo verkast. Ook zij hebben een band met Ferrari, dat de motoren levert, maar zij presteren een stuk beter dan hekkensluiter Haas. Ondanks die geruchten gelooft Steiner dat Mick Schumacher ook in 2022 voor Haas rijdt.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat Mick bij ons zal blijven voor volgend jaar”, schrijft Steiner in zijn column voor The Race. “Mick heeft een contract bij Ferrari en we zullen hoe dan ook een Ferrari-coureur hebben. Als het niet Mick is, dan hebben ze nog wel een aantal andere goede coureurs. Het zou ideaal zijn als Mick blijft en ik ben er vrij zeker van dat dat ook gaat gebeuren”, aldus de Italiaanse teambaas.

Onlangs liet Ferrari-teambaas Mattia Binotto al weten dat hij het liefst ziet dat Schumacher bij Haas blijft. “Mick’s eerste seizoen draait om leren, zonder druk”, zei Binotto tegen La Gazzetta dello Sport. “We zijn in gesprek met Haas om hem daar te bevestigen.”

