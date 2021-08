Ferrari ziet haar junior Mick Schumacher het liefst nog een jaartje bij Haas F1-team rijden, zegt teambaas Mattia Binotto. Bovendien wil Ferrari Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo houden voor 2022: “Hij verdient het.”

Mick Schumacher en Antonio Giovinazzi komen allebei van de Ferrari Driver Academy. Ferrari levert motoren aan het Haas F1-team, waar Schumacher dit seizoen debuteert, en aan Alfa Romeo, waar Giovinazzi al sinds 2019 een zitje heeft. Dat heeft zo zijn invloed op de rijderskeuze van de twee teams, omdat Ferrari zo haar juniors een kans in de Formule 1 kan geven.

Schumacher, de Formule 2-kampioen van 2020, tekende een meerjarige deal bij Haas en ligt dus in principe al vast voor komend seizoen. Giovinazzi is echter wat onzekerder, aangezien zijn contract na dit seizoen afloopt. De 27-jarige Italiaan is steeds beter in zijn vel gaan zitten bij het team, al blijven de prestaties wat tegenvallen.

Voor 2022 ziet Ferrari-teambaas Mattia Binotto het liefst dat Schumacher en Giovinazzi blijven zitten waar ze zitten. “Mick’s eerste seizoen draait om leren, zonder druk”, zegt Binotto tegen La Gazzetta dello Sport. “We zijn in gesprek met Haas om hem daar te bevestigen.”

“Giovinazzi blijft onze reserverijder”, vervolgt Binotto. “Hij groeit elk jaar en ik hoop dat hij bij Alfa Romeo kan blijven, dat verdient hij”, aldus de Ferrari-teambaas. Het is nog maar de vraag of het ook zo zal lopen. Er gaan namelijk geruchten dat de 22-jarige Schumacher juist de overstap zou maken naar Alfa Romeo, dat beter presteert dan hekkensluiter Haas. Bij Alfa Romeo is het bovendien nog niet zeker of Kimi Räikkönen, inmiddels 41 jaar, nog een jaartje doorgaat in de Formule 1. Ook zijn contract loopt dit jaar af.

