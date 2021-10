Dat Mick Schumacher in Turkije voor de tweede keer dit seizoen Q2 bereikte is volgens teambaas Günther Steiner een enorme boost voor het team. Zij zouden door dat resultaat weer het vertrouwen hebben na een lange periode van weinig hoogtepunten.

Haas is dit seizoen tot de achterhoede veroordeeld nadat het al vroeg dit seizoen besloot om de focus naar 2022 te verleggen. Mick Schumacher en Nikita Mazepin moesten het daardoor doen met slechts één update, waarna de doorontwikkeling voor de huidige bolide stopte. Haas hoopt zo dat ze in 2022 weer in de middenmoot kunnen terugkeren, al is het dit seizoen dus nog even afzien. Toch bracht de Turkse Grand Prix nog even wat opluchting toen Schumacher zijn VF-21 naar Q2 reed, wat hem voor de tweede keer dit seizoen lukte. Hoewel hij in de race weer terugviel tot de negentiende plek, zegt teambaas Günther Steiner dat zijn prestatie in de kwalificatie wel een impact heeft op het team.

Foto: BSR Agency

“Ik was erg blij voor Mick dat hij dat wist te flikken”, zegt Steiner. “Maar ook voor het team, want we hebben weinig hoogtepunten gezien dit jaar en iets als dit verzekert je dan dat we het kunnen doen, dat we het voor elkaar kunnen krijgen als de kans zich voordoet.”

“Ik denk dat dit een impact zal hebben op het team voor de komende races”, vervolgt Steiner. “Zij hebben wat vertrouwen terug dat zij misschien gedurende het jaar verloren zijn. Hopelijk kunnen we dit jaar nog net zo’n moment krijgen”, aldus de Italiaan.

Dit weekend staat de thuisrace van teameigenaar Gene Haas op de planning. Een bijzonder weekend dus voor het team, dat hoopt op iets moois voor het thuispubliek. “De hele Formule 1 is blij om terug te gaan naar Austin en we kijken ernaar uit. We hebben hier wat Nascar-dingen gedaan aangezien Gene ook een Nascar-team heeft”, blikt hij terug op de demo die Romain Grosjean en Kevin Magnussen in 2019 gaven. Ook dit jaar zal een Nascar-demo plaatsvinden op het Circuit of the Americas, maar dan van Daniel Ricciardo na zijn gewonnen weddenschap met McLaren-ceo Zak Brown.