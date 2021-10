Als het aan Mick Schumacher ligt heeft Haas F1 geen ervaren reservecoureur nodig voor 2022. Het idee werd geopperd door teambaas Günther Steiner, maar Schumacher zegt dat een reservecoureur overbodig zou zijn: “Zeker als je weet dat zij niet de kans krijgen om veel te rijden.”

Haas F1-teambaas Günther Steiner sprak onlangs nog over de mogelijkheid om een ervaren reservecoureur aan te nemen voor 2022. Die zou dan niet alleen de twee rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin kunnen ondersteunen, maar ook het team helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe auto. “Je hebt helemaal gelijk, we hebben geen referentie, dat is iets wat we missen”, zei Steiner. “En wat we missen, is een ervaren coureur. Ik weet niet precies hoe we dat zullen doen, want er zijn meerdere manieren om dit aan te pakken. We hebben er al een beetje over gepraat, maar hebben nog niet echt gehandeld.” Als het aan Schumacher ligt hoeft er geen reservecoureur te komen.

“Eerlijk gezegd denk ik dat we al het meeste uit de auto halen”, zegt Schumacher tegen Motorsport.com. “Ik denk niet dat het nodig is. Zeker als je weet dat reservecoureurs niet de kans krijgen om veel te rijden. Natuurlijk weten we niet hoe dat zou zijn, maar ik denk dat wij al ons best doen en sommige kwalificaties tonen aan dat we in staat zijn om het maximale uit de auto te halen”, aldus de Duitser.

Aan de andere kant van de garage stelt Mazepin zich wat meer open voor het idee van een ervaren reservecoureur. “Ik heb die vraag nog nooit gekregen. Volgens mij is het niet aan de coureurs om dat te beslissen en dat zou ook niet correct zijn. Als het mij gevraagd zou worden, dan zou ik zeggen dat meer hulp goed zou zijn. Ik zou dus open staan voor elke oplossing. Maar Günther is de teambaas en uiteindelijk moet hij de besluiten nemen, niet ik. Daar ben ik te jong voor”, aldus de Rus.

