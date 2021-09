Haas F1 overweegt om voor 2022 een ervaren reservecoureur aan te nemen die kan helpen bij de ontwikkeling van de auto én rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin kan ondersteunen. Teambaas Günther Steiner hoopt zo vooral een referentie te krijgen, maar wil liever eigenlijk niet voor deze oplossing gaan: “Dat is niet zo goed.”

Haas F1 nam na het seizoen 2020 afscheid van de ervaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Met de blik meer op de toekomst gericht koos het Amerikaanse team voor twee rookies uit de Formule 2, Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De twee doen dit seizoen belangrijke ervaring op voor 2022, maar het team beschikt verder niet over ervaren coureurs die kunnen helpen bij de ontwikkeling van de auto. Haas F1 heeft Pietro Fittipaldi als reservecoureur en hij stapte vorig seizoen ook al twee keer in voor een race, maar dat komt alsnog niet in de buurt van de ervaring van Grosjean en Magnussen. Het team overweegt daarom ook een ervaren reservecoureur aan te nemen die zowel de rookies als het team kan helpen.

“Je hebt helemaal gelijk, we hebben geen referentie, dat is iets wat we missen”, erkent teambaas Günther Steiner tegenover Motorsport.com. “En wat we missen, is een ervaren coureur. Ik weet niet precies hoe we dat zullen doen, want er zijn meerdere manieren om dit aan te pakken. We hebben er al een beetje over gepraat, maar hebben nog niet echt gehandeld.”

“Maar ik wil graag zien hoe zij het redden”, vervolgt Steiner. “Je kan in de data zien hoeveel ze verbeterd zijn, je kan heel veel informatie vergaren. Als het zover komt dan zullen we er wel een oplossing voor vinden, al weet ik niet zeker of dat nodig is”, aldus de Italiaan, die benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over deze kwestie. “Hopelijk hoeven we dat ook niet te doen omdat het niet zo goed is als je iemand in laat stappen puur om een referentie te geven en de coureurs tijd verliezen. Het is dus een lastig besluit.”