Mick Schumacher en Nikita Mazepin zullen ook in 2022 voor het Haas F1-team rijden, zo heeft het team bekendgemaakt. Het is weinig verrassend te noemen aangezien de twee rookies naar het team zijn gehaald ter voorbereiding op het seizoen 2022.

Schumacher, de Formule 2-kampioen van 2020, en Mazepin debuteerden dit seizoen in de Formule 1 bij Haas, dat het over een andere boeg gooide na een aantal teleurstellende seizoenen met Romain Grosjean en Kevin Magnussen. De twee rookies konden dit seizoen alvast de nodige ervaring opdoen voor 2022, wanneer de nieuwe regels van kracht gaan. Nu is ook officieel bekendgemaakt dat Schumacher en Mazepin in 2022 bij Haas blijven.

De aankondiging is weinig verrassend te noemen. De twee rookies werden namelijk naar het team gehaald ter voorbereiding op het seizoen 2022 en dus was de contractverlenging slechts een formaliteit. Toch bestond er over Schumacher nog enige twijfel. De Duitser werd in verband gebracht met een zitje naast Valtteri Bottas bij Alfa Romeo, dat er nu beter voor staat dan Haas. Maar aan die geruchten komt nu dus officieel een einde.

“We wisten dat we continuïteit wilden hebben achter het stuur voor 2022 en ik ben blij dat we kunnen bevestigen dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin volgend jaar voor Haas F1 rijden”, zegt teambaas Günther Steiner. “Het seizoen 2021 heeft beide coureurs de kans geboden om de Formule 1 te leren kennen, iets wat zij als rookies dit jaar al veel gedaan hebben.”

Schumacher en Mazepin zijn dit seizoen vooralsnog hekkensluiters in de Haas. Het Amerikaanse team verschoof begin dit seizoen al de focus volledig naar 2022, waardoor de auto van dit seizoen op het gebied van ontwikkeling achterblijft.

“Het is een zeer lastig seizoen geweest met het pakket dat we hebben,” zegt Steiner, “maar tegelijkertijd hebben ze allebei de uitdaging omarmd en hebben ze nauw met het team gewerkt om onze processen te leren en zich aan te passen aan de ontberingen die een Formule 1-avontuur met zich mee brengt, zowel intern als extern. Nu kijken we vooruit naar 2022. We hebben er als team vertrouwen in dat we Mick en Nikita een competitief pakket zullen geven om de volgende stap in hun Formule 1-carrière te zetten.”