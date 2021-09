Oud-Formule 1-coureur Jenson Button is van mening dat Nikita Mazepin zijn mentaliteit moet veranderen. Zijn acties in Zandvoort lieten volgens Button zien dat hij ‘veel te agressief’ is: “Wat er op zaterdag is gebeurd, speelde een rol.”

De Grand Prix van Nederland was er eentje om te vergeten voor Haas. Het team was opnieuw de hekkensluiter, maar dat was niet het grootste probleem. Dat zat hem namelijk bij de teamgenoten Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Mazepin was zaterdag niet blij met een late inhaalactie van zijn Duitse collega in de kwalificatie, die daar overigens wel toestemming voor kreeg van het team. Op zondag waren de rollen omgedraaid: Schumacher kon een late verdedigende actie op start/finish niet waarderen. Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, vindt dat Mazepin zijn mentaliteit moet veranderen na zijn acties op Zandvoort.

Lees ook: Geruzie tussen teamgenoten Haas gaat verder: ‘Mazepin duwde me de pitstraat in’

“Wat er op zaterdag is gebeurd, speelde een rol”, stelt Button, actief als Sky F1-analist. “Het mag niet van invloed zijn op hoe je op zondag rijdt. En als dat zo is, dan zit je in de verkeerde sport. De Formule 1 is een gevaarlijke sport. Als hij een lange carrière in de Formule 1 wil hebben, dan moet hij zijn mentaliteit veranderen. Hij is veel te agressief. Je kunt niet reageren in zo’n situatie”, doelt hij op de korte reactietijd die Schumacher had. Het contact kon hij dan ook niet voorkomen: hij moest met voorvleugelschade al vroeg naar de pits.

Lees ook: Steiner over laatste incident tussen teamgenoten: ‘Dit helpt niemand’

“Een team maakt fouten”, vervolgt Button. “We maken allemaal fouten. Zelfs onze teamgenoot. Maar het gaat erom hoe je op deze fouten reageert. Dat maakt je tot de persoon en de coureur die je bent. Je moet zoiets gewoon uitpraten. Bespreek de problemen en dan kom je de volgende dag naar het circuit met de blik vooruit. Zo kan je het beste uit jezelf en je team halen. Ik denk niet dat hij er zo over dacht. Hij deed er gewoon alles aan om zijn teamgenoot achter zich te houden”, besluit Button.

Foto: BSR Agency