Mick Schumacher was na afloop van de Grand Prix van Nederland niet blij met teamgenoot Nikita Mazepin. Schumacher zegt dat Mazepin hem ‘de pitstraat induwde’ en dat hij niet de enige was bij wie dat gebeurde.

Zaterdag was er al wat geruzie vanwege een momentje in de kwalificatie. Mazepin maakte zich op voor zijn snelle ronde en volgde de rest van de langzaam rijdende coureurs, maar Schumacher haalde – na toestemming van het team – de Rus last-minute in. Het zorgde voor een ongemakkelijk moment, aangezien Sebastian Vettel, die bezig was aan zijn snelle ronde, aanstormde en de twee Haas-coureurs zij-aan-zij trof in bocht 13. Mazepin betichtte zijn teamgenoot ervan dat hij dat met opzet deed.

Vandaag zijn de rollen omgedraaid en heeft Schumacher zijn beklag gedaan over Mazepin. Al vroeg in de race kwamen beelden voorbij dat Schumacher voorbij wilde gaan aan de Rus, maar die bewoog op het start/finishgedeelte naar rechts. Het scheelde weinig of de twee teamgenoten waren gecrasht.

“Het had beter kunnen zijn”, blikt Schumacher terug op de race. “Helaas hadden we al vroeg in de race opnieuw een incident met mijn teamgenoot. Het veroorzaakte een probleem met mijn voorvleugel waardoor ik al vroeg naar de pits moest. De C1-band reed niet zoals ik had gewild. De C2-band werkte een stuk beter. Wat betreft de snelheid kwamen we in de buurt van de Alfa Romeo’s en de Williamsen, kreeg ik te horen. We kunnen wat dat betreft tevreden zijn.”

“Het is tot op zekere hoogte prima om te blokkeren”, legt Schumacher uit over het incident met Mazepin. “Maar ik had mijn voorvleugel er al zitten, dan vind ik het te laat om naar rechts te bewegen. Hij duwde me eigenlijk de pitstraat in. Ik was volgens mij niet de enige coureur bij wie hij dat vandaag flikte. Ik ben er zeker van dat een aantal mensen ernaar zal kijken”, besluit Schumacher.

Foto: BSR Agency