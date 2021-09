Nikita Mazepin was na de kwalificatie in Zandvoort niet te spreken over teamgenoot Mick Schumacher. Mazepin beschuldigt zijn teammaat ervan dat hij met opzet zijn laatste kwalificatierun in Q1 verpestte, al denkt Schumacher daar het zijne over.

In de slotseconden van Q1 volgde Mazepin de rest van de coureurs die zich opmaakten voor een snelle ronde. Teamgenoot Schumacher haalde de Rus nog snel in, maar de twee kwamen daardoor in de problemen aangezien Sebastian Vettel, bezig aan een snelle ronde, opdoemde. De ronde van Vettel werd verknald en de twee Haas-coureurs hangt mogelijk een straf boven het hoofd aangezien de stewards het incident zullen bekijken. Maar Mazepin was zeker niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot.

“Om eerlijk te zijn ben ik zeer geïrriteerd”, zegt Mazepin na Q1. “Het had niet zo’n gedoe moeten zijn met het verkeer. Zoals je weet heb je in de Formule 1 de regel dat je de ene week de nummer één auto bent, de andere week de nummer twee. Dit weekend zou ik de nummer één zijn. In Imola haalde ik een keer de nummer twee auto in en toen kreeg ik gedonder met het team. Dit gebeurt nu voor de tweede keer. Hij haalt me in en duwt me het verkeer in. Dat verknalde opzettelijk mijn laatste kans in de kwalificatie”, zo haalt de Rus uit naar zijn teamgenoot.

“Ik ben dus niet blij. Als het één keer gebeurt en je weet er niet van af, prima. Maar doe je het een tweede keer, dan is dat opzettelijk en daar is geen plaats voor binnen een team”, vervolgt hij, waarna de bliepjesmachine opnieuw moet ingrijpen. “Ik heb het team al verteld hoe ik erover denk”, vertelt hij. “Zij zijn het ermee eens. Ik weet niet wat de andere partij zegt.”

Schumacher zag er zelf zo niet het probleem van in. “Ik weet niet wat Nikita zegt, maar ik denk dat zijn crew hem niet het bericht heeft gegeven”, doelt hij op de waarschuwing die de engineer aan de coureur moet geven voor verkeer. “Ik vroeg of ik hem kon inhalen omdat mijn banden best koud waren en hij doet normaal gesproken een iets langzamere ronde dan wat ik doe. Ik kreeg toestemming van het team en heb hem daarop ingehaald”, legt de Duitser uit. “Volgens mij zat Lando (Norris, red.) tussen ons. Ik zie geen reden om hier een drama van te maken. Zijn ronde was niet verpest. We zullen dit intern bespreken en Günther (Steiner, teambaas, red.) zal er ook wat van zeggen. Naar mijn mening deden we niks verkeerd.”

