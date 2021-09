Haas F1-teambaas Günther Steiner zegt dat er niet één iemand de schuld kon krijgen bij het incident tussen teamgenoten Nikita Mazepin en Mick Schumacher in de Grand Prix van Nederland. Hij zegt al in gesprek te zijn gegaan met de twee teamgenoten, maar wil voor Monza nog eens kijken hoe ze dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen.

Het was geen gezellig weekend voor Steiner, die op zaterdag een ontevreden Mazepin zag die Schumacher ervan beschuldigde dat hij opzettelijk zijn kwalificatie verpest had en vervolgens op zondag hoorde hoe Schumacher zijn beklag deed over zijn Russische teamgenoot. Hij deed dat nadat Mazepin op het start/finishgedeelte hard verdedigde door naar rechts te sturen, waar Schumacher zat. “Hij duwde me eigenlijk de pitstraat in”, zei Schumacher na de race. “Ik was volgens mij niet de enige coureur bij wie hij dat vandaag flikte.” Haas F1-teambaas Günther Steiner zegt al in gesprek te zijn gegaan met de twee teamgenoten en is van mening dat niet één iemand de schuld kon krijgen voor het incident.

“We moeten eraan werken en constructief zijn”, legt Steiner uit. “We hadden er na de technische debriefing een gesprek over en zijn niet tot een conclusie gekomen. Het plan is om vóór Monza nog eens bijeen te komen om te zien hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen, want dit helpt niemand. Ik heb dat geprobeerd uit te leggen en daar gaan we aan werken. En dat doen we totdat het volledig opgelost is”, aldus de Italiaan.

Schumacher bestempelde de actie van Mazepin uiteindelijk als gevaarlijk. Steiner is het daar niet per se helemaal mee eens. “Je kan altijd zeggen dat het gevaarlijk is”, zegt Steiner. “Je kan het gevaar vermijden. Ik vond het niet echt een smerige actie, om eerlijk te zijn.”

